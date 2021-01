Android 12 : Nearby Share va rendre le partage de code wifi encore plus facile

Google travaille sur une nouvelle fonction pour Nearby Share qui apparaitra bientôt dans Android. Celle-ci permet d’envoyer très simplement le mot de passe wifi d’une Box à un autre utilisateur via la fonction de partage à proximité présente dans tous les smartphones Android certifiés par Google. Et, surtout, cette méthode se veut plus sécurisée. Reste à savoir s'il faudra attendre Android 12 pour en profiter.

Vous connaissez certainement Nearby Share (ou Partage à proximité en bon français). Peut-être utilisez-vous cette fonction sans pour connaître le nom de la fonction : il s’agit d’un outil intégré à Android qui permet de partager un fichier (photo, document, etc.) avec un appareil proche. Quand les premières fuites ont évoqué Nearby Share, le rapprochement avec AirDrop d’Apple était évident. En effet, Apple a intégré à iOS et macOS une fonction permettant de faire exactement la même chose : partager un fichier ou une information avec un iPhone ou un Mac à proximité. L'avantage de Nearby Share est d'être compatible avec les ordinateurs autres que des Mac.

Nearby Share a été testé par Google dès le mois de juin 2020. La firme n’a pas attendu la publication d’Android 11 pour cela : une simple mise à jour d’Android 10 a suffi. Depuis, il est donc possible de transférer rapidement des photos, des vidéos ou des liens. Et bientôt, Nearby Share pourra également transférer des mots de passe pour les réseaux wifi.

Une modification a en effet été apportée récemment à la version AOSP d’Android. Un ingénieur de Google a indiqué un futur changement qui devrait apporter plus de facilité à partager un mot de passe wifi, tout en garantissant un maximum de sécurité. C’est un petit changement : il s’agit d’ajouter un bouton Nearby Share dans le menu « Paramètres », là où les détails de votre réseau wifi apparaissent.

Un bouton Nearby Share pour partager un QR Code

Plus précisément, en ouvrant « Paramètres » (ou Réglages, selon la surcouche), vous allez dans le menu Réseau, puis WiFi. Tapotez l’icône à droite du nom de votre réseau wifi (il peut s’agir d’une roue ou d’un point d’exclamation). Vous arrivez dans un écran où sont rassemblées les différentes caractéristiques de votre réseau : SSID, fréquence, sécurité, etc. Et, c’est ici que vous retrouvez le QR Code vous permettant de partager votre connexion.

La modification soumise par l’ingénieur de Google permettrait d’ajouter un bouton Nearby Share dans ce menu. Avec ce bouton, vous pourriez envoyer le QR Code à un contact qui se connecterait automatiquement au bon réseau avec le bon mot de passe. C’est facile : pas besoin de recopier un fastidieux mot de passe ou d’utiliser Google Lens pour scanner un code.

Il n’y a aucune date d’implémentation de cette nouveauté dans Android. Il n’est pas impossible qu’elle soit très prochainement déployée sur Android 10 et Android 11, comme ce fut le cas avec la version originelle de Nearby Share. Cependant, Google pourrait également choisir d’attendre l’arrivée d’Android 12 pour la déployer.

Source : AOSP