Android : voici à quoi ressemble le partage façon Airdrop, bientôt sur votre smartphone

Auparavant appelée Fast Share, l’alternative d’AirDrop de Google, qui se nommerait Nearby Sharing, se rapproche de son lancement. Une APK fonctionnelle a été découverte, ce qui a donné lieu à la publication d’une vidéo de démonstration. Le service devrait être poussé avec une mise à jour d’Android. Reste à savoir laquelle.

Depuis l’été dernier, nous savons que Google travaille sur un système de partage de fichiers qui ressemble à AirDrop, la solution d’Apple sur iOS et macOS. Lors de notre premier article sur le sujet, la solution s’appelait Fast Share et elle reprenait en grande partie les services d’Android Beam, mais avec ce petit côté pratique que les clients d’Apple apprécient.

Six mois plus tard, une nouvelle indiscrétion à propos de ce nouveau service est arrivée dans le flot ininterrompu des rumeurs. Nous la devons au site XDA Developers. L’un des membres de cette communauté a déniché (nous ne savons pas où) une APK qui a bien sûr été décousue et décortiquée. Cette APK permet d’activer un nouveau service appelé Nearby Sharing et qui semble être intégré à l’interface d’Android 10. Ils ont testé la solution sur deux téléphones différents, des modèles Pixel et produits la vidéo que vous pouvez retrouver ci-dessous.

L’utilisation de Nearby Sharing est assez simple. Vous sélectionnez un contenu. Vous cliquez sur « partager ». Là où vos options habituelles de partage sont proposées (email, messagerie, réseaux sociaux, etc.), une nouvelle option apparaît : vos contacts géographiquement près de vous. Attention, ces derniers doivent avoir configuré leur statut sur visible (comme sur Bluetooth). Vous sélectionnez celui qui vous intéresse et le fichier est transféré (après avoir obtenu une autorisation préalable du-dit contact). Le transfert s’effectue en WiFi.

Directement intégrée dans Android 10

Cette solution est intéressante, car elle semble fonctionner avec tous les appareils Android, sans limites de marque. Il semble que cette fonction soit exclusive à Android 10 (et supérieurs), mais qu’elle sera intégrée à l’intérieur du système d’exploitation (et non au niveau de l’interface ou de la surcouche). Potentiellement, les smartphones avec une ROM customisée (EMUI, MIUI, ColorOS, etc.) sont donc concernés à partir du moment où les Google Mobile Services sont installés (ce qui n’est pas systématiquement le cas chez Huawei, notamment).

Lire aussi : Xiaomi, Oppo : le partage sans fil inspiré d’AirDrop arrive, quels sont les smartphones compatibles ?

Avec Nearby Sharing chez Google, Peer-to-Peer Transmission chez Xiaomi/Oppo/Vivo et Quick Share chez Samsung, les systèmes de partage rapide de fichiers entre appareils voisins a le vent en poupe. Cependant, ce n’est pas que le partage entre deux smartphones qui est intéressant avec AirDrop, le système d’Apple que tout le monde veut copier. C’est aussi la possibilité de copier simplement des fichiers entre un smartphone et une tablette ou un ordinateur, et inversement. Google travaille-t-il sur une version Windows et ChromeOS de Nearby Sharing ? Espérons-le.

Source : XDA Developers