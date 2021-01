CES 2021 : Asus dévoile un écran PC idéal pour PS5 et Xbox Series X

À l’occasion du CES 2021, Asus présente un nouvel écran PC : le ROG Swift PG32UQ. Ce moniteur s’adresse aux gamers, mais pas forcément que ceux sur ordinateur, puisqu’il serait parfait pour y brancher l’une des nouvelles consoles de jeu, PS5 et Xbox Series X. Mesurant 32 pouces de diagonale, il est compatible 4K, 144 Hz, HDR600 et G-Sync et HDMI 2.1.

Généralement, il y a un schisme en jeu vidéo entre les joueurs PC et les joueurs console. Certains préfèrent l’évolutivité et l’adaptabilité des ordinateurs. Et d’autres la simplicité de la console. Les responsables marketing des marques en électronique ou en informatique usent de cette situation pour catégoriser leurs produits, même si cela ne se justifie pas toujours.

En effet, il est parfaitement possible de brancher un PC à une télévision, grâce au HDMI. Et les consoles peuvent quant à elles se brancher sur un moniteur de PC. Parce que, dans l’absolu, les caractéristiques d’un jeu ne varient que très peu entre les deux types de plates-formes.

Un écran de PC taillé pour les consoles

En voici un bon exemple. À l’occasion du CES 2021, Asus a présenté un nouvel écran PC appelé ROG Swift PG32UQ. Puisqu’il fait partie de la gamme ROG, ce moniteur s’adresse bien évidemment à un public de gamers. Il profite donc de toutes les caractéristiques essentielles pour cette pratique, aussi bien en termes de fluidité, de réactivité et de définition.

En clair, cet écran aurait « les épaules » pour accueillir une console next-gen, qu'il s'agisse de la PS5 de Sony ou la Xbox Series X de Microsoft (sans oublier leurs versions digitales respectives). Une solution parfait si vous n’avez pas la place (ou les moyens) pour accueillir chez vous une télé compatible HDMI 2.1 (le minimum requis pour bénéficier de l'affichage 4K HDR @ 120 ips). Vous pouvez d’ailleurs le voir sur le visuel officiel qui ouvre cet article : Asus y place le moniteur avec les deux consoles, l’une à côté de l’autre.

4K, HDR600, HDMI 2.1, G-Sync, 144 Hz…

Quelles sont justement les caractéristiques de ce ROG Swift PG32UQ ? Il s’agit d’un moniteur de 32 pouces de diagonale qui affiche une définition 4K. La dalle profite d’un taux de rafraichissement pouvant monter jusqu'à 144 Hz, soit un taux légèrement supérieur à celui de la PS5 et de la Xbox Series X (120 Hz). Le temps de latence est de 1 ms.

Il est bien sûr compatible HDR (ici HDR600), lui permettant d’afficher 160 % de l’échantillon sRGB et 98 % de l’échantillon DCI-P3. Asus promet que le Delta E (c’est-à-dire la différence moyenne entre les couleurs affichées et les couleurs de référence) est inférieur à 2. Soit une fidélité colorimétrique assez élevée.

Il est compatible HDMI 2.1 (il dispose de deux ports pour cela) et DisplayPort 1.4. Son taux de rafraichissement est variable et il est compatible G-Sync. Cela veut dire que le moniteur s’adaptera à la fréquence des appareils qui sont connectés et des contenus qui sont affichés, que ce soit à partir d’une console ou d’un PC.

Les dates et prix du ROG Swift n’ont pas été annoncés. Seule indication officielle : le moniteur n’arriverait pas avant le second trimestre 2021. Nous devrions donc le voir arriver en boutique au printemps.