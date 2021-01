Samsung annonce l’arrivée d’écrans OLED 90 Hz pour PC en 2021

Samsung Display a annoncé produire en grande quantité des écrans OLED destinés aux PC portables. Ces dalles ont la particularité d’être dotées d’un taux de rafraichissement de 90 Hz et devront être utilisées par beaucoup de constructeurs dans un futur proche.

Les écrans OLED sur PC sont encore très rares, et surtout très chers. Mais ils pourraient bientôt devenir monnaie courante, et ce grâce à Samsung Display. Le constructeur a en effet annoncé la mise en production de dalles OLED de 14 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour le monde du PC portable.

A lire aussi – CES 2021 : LG dévoile un écran de TV OLED invisible pour la maison

La production en grande quantité débutera en mars, ce qui signifie que les PC équipés arriveraient dans les mois suivants. Samsung Display n’a pas nommé les constructeurs qui bénéficieront de ces nouvelles dalles, mais on peut aisément imaginer que les ténors du marché les utiliseront sur leurs ultra-portables phares.

L’OLED, une amélioration notable par rapport au LCD

Aujourd’hui, la plupart des ordinateurs portables du marché sont dotés d’écran IPS LCD. Ces dalles sont souvent en 60 Hz (excepté sur les PC portables gamers). L’arrivée d’une telle dalle serait donc une amélioration notable. L’OLED apporte plusieurs avantages par rapport à l’IPS LCD. Le plus important est un contraste beaucoup plus élevé, avec des noirs très profonds et des blancs éclatants. La luminosité maximale est également plus élevée, pour rendre le travail en extérieur beaucoup plus lisible.

Samsung Display promet aussi la démocratisation du taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui rend la navigation plus agréable à l’œil. Le constructeur affirme que sur une dalle OLED, le 90 Hz est équivalent au 120 Hz d’une dalle IPS. Cela fait quelques temps que Samsung tease l’arrivée prochaine de l’OLED dans le monde des PC portables. Aujourd’hui, nous avons enfin du concret avec l’annonce de cette production de masse. Si la démocratisation ne se fera pas forcément en 2021, c’est en tout cas un grand pas en avant.

Il ne reste maintenant plus qu’à attendre les annonces des constructeurs qui, on s’en doute, vanteront les qualités des dalles OLED sur leurs futurs produits. Samsung Display n'a pas précisé si la dalle Blade Bezel, présentée récemment et dotée d'une caméra sous l'écran, était concernée par cette annonce.