Android 11 : son alternative à AirDrop sera compatible Windows, macOS et Linux

Google teste son alternative à AirDrop pour le transfert de fichiers par WiFi. La fonctionnalité est accessible en bêta sur Android 11 et permettra également de transférer des fichiers entre smartphones et ordinateurs. Tous les systèmes pour Desktop seront compatibles : de Windows à Chrome OS en passant par macOS et Linux, et ce, grâce au navigateur Google Chrome.

Ce qui fait la force d’Android, c’est en grande partie sa flexibilité et la richesse des fonctionnalités accessibles de base sur le système. Mais il y a des choses que les utilisateurs de l’OS peuvent encore envier aux Apple users. C’est le cas de la fonctionnalité AirDrop qui permet de transférer sans effort des fichiers entre iPhone et Mac par WiFi.

On sait depuis l’année dernière que Google développe sa propre alternative à AirDrop. Baptisée au départ Fast Share, elle porte désormais le nom Nearby Share (partage de proximité) dans ses dernières versions sur Android 11. Nous avons même eu droit à une démonstration de la fonctionnalité qui montre comment elle fonctionne pour transférer des fichiers entre deux appareils Android.

Le partage de proximité d’Android 11 sera aussi compatible avec les PC

Il ne manquait plus que cet aspect pour en faire une solution complète et aussi pratique que AirDrop. Tel qu’elle était présentée jusqu’à présent, le partage de proximité de Google était censé offrir un moyen simple et rapide de transférer des liens, des photos et autres fichiers entre smartphones Android.

Sur ce terrain, de nombreux constructeurs proposent déjà leur propre solution de transfert. C’est le cas de Samsung avec la fonctionnalité Quick Share, mais aussi de Xiaomi, OnePlus Oppo, Realme et d’autres constructeurs chinois qui ont récemment adopté un protocole commun de partage de fichiers par WiFi.

La différence ici est que la fonctionnalité Nearby Share sera disponible via les services Google Play, ce qui signifie qu’elle sera intégrée dans la version de base d’Android pour tous les smartphones bénéficiant des services Google. Aux dernières nouvelles, le partage de proximité permettra également de transférer des fichiers facilement entre les smartphones et les PC.

Comme l’a remarqué Dinsan du site Chrome Story, un toggle d’activation du partage à proximité vient d’apparaître dans les paramètres de Chrome OS. La fonctionnalité a également été aperçue dans les flags de Chrome. En d’autres termes, le navigateur servira d’interface pour transférer des fichiers entre un smartphone et Windows, macOS, Linux, Chrome OS ou n’importe quel système compatible avec Google Chrome.

Pour l’heure, nous ignorons encore comment cela va fonctionner, mais il y a fort à parier que la démarche s’inspirera de ce que proposent déjà certaines applications tierces. La plus populaire n’est autre que AirDroid, une solution de partage sans fil disponible sur Android depuis des années.