Elden Ring : le film ne sera pas une simple adaptation du jeu, ces photos du tournage font référence à des éléments précis du lore

Voilà quelques jours que le tournage du film Elden Ring a débuté, entraînant une ribambelle de fuites. On y retrouve évidemment des personnages et lieux bien connus du jeu, mais aussi des éléments de lore s'étant déroulés avant l'arrivée du Sans-Éclat.

elden ring run no hit
Crédits : Bandai

Hier, l'équipe de production du film Elden Ring a dévoilé son casting, première annonce officielle après des mois de rumeurs. En effet, cela fait presque un an que Bandai Namco a confirmé que le jeu phare de From Software va avoir droit à son adaptation pour le grand écran, réalisée par Alex Garland. Et les internautes n'ont pas attendu les maigres révélations de l'équipe du film pour en savoir plus à son sujet.

Grâce aux nombreuses photos qui circulent désormais sur le web, nous savons que le tournage a débuté il y a déjà plusieurs semaines. Nos confrères de Shortlist ont récemment partagé nombre d'entre elles, révélant des décors tout droit tirés de l'histoire du jeu. On y découvre ainsi les rues de Leyndell, la Capitale Royale de l'Entre-Terre, ou encore qu'une partie du film se déroulera au Château de Voilorage, le donjon où se terre Godrick le Greffé.

Sur le même sujet — Si Elden Ring existe, c’est grâce à la chute de l’URSS. On vous raconte l’histoire incroyable des débuts de From Software

Le film Elden Ring devrait s'attarder sur le lore ancien du jeu

Tous ces éléments sont connus des joueurs, mais il semblerait d'autres parties du film s'attardent sur des parties du lore que seuls les plus motivés (où ceux ayant regardé des vidéos explicatives après avoir terminé le jeu) connaissent. Sur une des photos, on aperçoit en effet Marika, interprétée par Emma Laird, qui n'est autre que la déesse Numen la plus importante du jeu, mais que le joueur n'aperçoit jamais au cours de son aventure.

Mais ce n'est pas tout. Sur la photo qui circule désormais sur le web, Marika dispose encore de ses deux tresses, un détail qui n'a l'air de rien pour les néophytes mais qui est crucial pour situer l'action. En effet, cela signifie que la scène en question se déroule avant la guerre sanglante entre Marika et ses enfants, qui a mené aux événements d'Elden Ring. Autrement dit, le film devrait fouiller un peu plus le lore profond de la licence — ce qui permettra sûrement à ceux qui n'ont plas lu toutes les description d'objets de mieux comprendre son histoire.


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