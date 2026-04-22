Ce trou noir qui dévore son étoile propulse des jets aussi puissants que 10 000 soleils

Les trous noirs stellaires livrent encore leurs secrets. Des astronomes viennent de mesurer pour la première fois la puissance des jets d'un trou noir cannibale, et le résultat est vertigineux. Ces données pourraient transformer notre compréhension de l'évolution des galaxies.

trou noir cannibale
Source : International Centre for Radio Astronomy Research

Les trous noirs ne se contentent pas d'avaler la matière qui les entoure. Une partie est éjectée sous forme de jets colossaux, propulsés à des vitesses proches de celle de la lumière. Ces phénomènes influencent l'environnement galactique sur des distances immenses. Une étoile avait récemment été broyée par l'un d'eux, déclenchant l'explosion la plus puissante jamais observée. Ces mêmes jets peuvent même perturber des galaxies voisines, bien au-delà de leur système d'origine.

C'est dans ce contexte que des astronomes ont étudié Cygnus X-1, un système binaire situé à 7 000 années-lumière. Ce trou noir d'environ 21 fois la masse du Soleil cannibalise en permanence une supergéante bleue. Les deux astres ne sont séparés que de 48 millions de kilomètres, soit à peine 20 % de la distance Terre-Soleil. Des géants similaires avaient aussi été surpris en train de perturber des galaxies entières grâce à leurs jets. Le radiotélescope SKA a permis de mesurer ces émissions avec une précision inédite.

Le trou noir Cygnus X-1 propulse des jets aussi puissants que 10 000 soleils

Le trou noir Cygnus X-1 propulse des jets à environ 150 000 kilomètres par seconde, soit la moitié de la vitesse de la lumière. Selon une étude publiée dans Nature Astronomy, dirigée par Steve Prabu, chercheur à l'université d'Oxford, leur puissance équivaut à celle de 10 000 soleils. Ces jets “dansent” également. Ils changent de direction au fil de l'orbite des deux astres, déviés par les vents stellaires soufflant depuis la supergéante bleue. Ce mouvement a été capturé grâce à une série de clichés radio.

L'étude confirme qu'environ 10 % de l'énergie absorbée par le trou noir repart via ces jets. Ce ratio était supposé dans les modèles théoriques, mais difficile à vérifier par l'observation. James Miller-Jones, chercheur à l'Institut d'Astronomie Radio de Curtin, souligne que cette mesure servira désormais de référence. Elle permettra de calibrer la puissance des jets d'autres trous noirs, notamment les trous noirs supermassifs au centre des grandes galaxies. Ces géants peuvent atteindre des milliards de fois la masse du Soleil. Comprendre ceux de Cygnus X-1 ouvre une fenêtre directe sur ces phénomènes à une tout autre échelle.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Zendure dévoile les SolarFlow Mix, unne nouvelle génération de batterie pour un stockage résidentiel surpuissant

On ne présente plus Zendure, l’entreprise internationale qui fait figure de pionnier des systèmes de stockage d’énergie domestique. Après le SolarFlow 2400 AC+ testé ici, voici une toute nouvelle famille…

Elden Ring : le film ne sera pas une simple adaptation du jeu, ces photos du tournage font référence à des éléments précis du lore

Voilà quelques jours que le tournage du film Elden Ring a débuté, entraînant une ribambelle de fuites. On y retrouve évidemment des personnages et lieux bien connus du jeu, mais…

Claude Mythos : l’IA la plus dangereuse d’Anthropic utilisée par les mauvaises personnes

Alors qu’Anthropic commence à distribuer son modèle d’IA Claude Mythos à une sélection d’entreprises, Bloomberg dévoile qu’un groupe non autorisé y a eu accès. Ce dernier affirme s’en servir depuis…

IA

Il fabrique de la mémoire RAM dans son abri de jardin et ça fonctionne, la preuve en vidéo

Un youtubeur s’est lancé le pari fou de fabriquer de la RAM chez lui, comme on cultiverait des légumes. Et étonnement, le résultat est là. Le vidéaste explique le processus…

L’ampoule LED connectée Tapo multicolore est à moitié prix, et à 6,85€, il faut absolument en profiter !

Vous souhaitez connecter vos éclairages afin de les commander à distance ? Amazon propose actuellement l’ampoule connectée Tapo à prix cassé. Normalement en vente à 12,90€, elle est affichée à…

OneDrive va gagner plusieurs fonctionnalités, presque toutes liées à l’IA

Microsoft annonce les changements à venir dans OneDrive, son système de stockage en ligne. Espérons que vous n’avez rien contre l’IA, parce qu’elle sous-tend une grande majorité des nouveautés dévoilées….

Les entreprises responsables de la crise de la RAM n’utilisent même pas le matériel qu’elles achètent, selon cette étude

C’est un phénomène désormais largement documenté, la crise de la RAM est en grande partie causée par les entreprises du secteur de l’IA, qui achètent massivement des GPU et de…

Amazon accusé d’obsolescence programmée sur ses Fire Stick TV, le plaignant demande la remise en service des anciens modèles

En Californie, Amazon est aujourd’hui visé par un recours collectif l’accusant d’avoir intentionnellement rendu inutilisable ses premiers modèles de Fire Stick TV. L’initiateur de la plainte affirme le géant du…

TV

Arnaques aux fausses pubs sur Facebook et Instagram : Meta attaqué en justice

Une association de défense des consommateurs américains assigne Meta en justice. En cause : les fausses pubs sur Facebook et Instagram. Que reproche l’organisme au groupe de Mark Zuckerberg exactement…

Google Home : cette fonction très attendue débarque enfin pour rendre Gemini indispensable face à l’Assistant

Le déploiement de Gemini pour Google Home est loin d’avoir été fluide. Mais la firme de Mountain View ne s’est pas contentée de corriger ses plus gros défauts et d’étendre…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.