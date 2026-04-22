Il fabrique de la mémoire RAM dans son abri de jardin et ça fonctionne, la preuve en vidéo

Un youtubeur s'est lancé le pari fou de fabriquer de la RAM chez lui, comme on cultiverait des légumes. Et étonnement, le résultat est là. Le vidéaste explique le processus en vidéo.

Alors que la crise de la mémoire RAM bat son plein, chacun y va de sa solution pour lutter contre le phénomène. La grande majorité ne s'y essaye même pas cela dit, préférant attendre que la situation se calme. D'autres se résignent à se procurer des barrettes à prix d'or, quand ils en trouvent. Enfin, les plus motivés se lancent dans des projets fous, comme celui du youtubeur Dr.Semiconductor. Arrivé sur la plateforme début février 2026, il fait déjà sensation avec seulement deux vidéos à son actif.

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Dans la première, publiée le 3 mars 2026, il explique comment il a fabriqué une salle blanche de classe 100 dédiée à la fabrication de semi-conducteurs dans un abri de jardin. Dans la seconde, il raconte qu'il s'en est servi pour créer de la mémoire RAM. En détaillant tout le processus et en montrant le résultat final qui, étonnement, est une réussite sur le plan technique. Mais de l'aveu même du vidéaste, attention à ne pas s'emballer.

Fabriquer de la RAM chez soi, c'est techniquement possible

Sans rentrer dans les détails techniques, Dr.Semiconductor a suivi les étapes “classiques” de la création de mémoire RAM : dépôt de la couche d'oxyde initiale sur une plaquette de silicium, photolithographie, gravure… Des processus nécessitant l'utilisation de produits chimiques dangereux comme de l'acide fluorhydrique pour nettoyer les puces et éliminer les matériaux superflus. Le tout en respectant les impératifs inhérents au composant. Par exemple le recharger en permanence à intervalles réguliers, toutes les X millisecondes.

Dr.Semiconductor se retrouve finalement avec plusieurs cellules de mémoire RAM fonctionnelles, chacune mesurant quelques microns. Il conclue en précisant qu'il s'agit là d'une preuve de concept. Mais pas question de s'arrêter en si bon chemin. L'objectif est désormais d'assembler ces cellules afin d'en faire une barrette et de brancher cette dernière dans un PC. Ce sera sûrement le sujet de la prochaine vidéo.