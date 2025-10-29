Ce smartphone modulaire de Google aurait pu révolutionner le marché : les prototypes de Project Ara refont surface sur TikTok

Project Ara, le concept de smartphone modulaire de Google, est l’un de ces projets qui auraient pu révolutionner le marché, mais qui ne verra finalement jamais le jour. Pour autant, son ambition suffit à lui constituer une aura qui rayonne dans le temps. Trois prototypes mis en scène sur TikTok viennent d’émerger, dévoilant tout leur potentiel.

Project Ara : ce nom vous dit peut-être quelque chose. Si ce n’est pas le cas, ça ne fait rien : il n’a jamais dépassé le stade du prototype. Il s’agit du nom de code d’un concept de smartphone modulaire lancé par Google il y a maintenant plus de dix ans – en 2014 –, que la firme de Mountain View a d’abord reporté, avant de totalement l’abandonner.

Ce concept a longtemps fait parler de lui, et pour cause : ce projet de smartphone modulaire aurait bien pu révolutionner le marché. Peut-être était-il même trop révolutionnaire ? Quoi qu’il en soit, revoilà Project Ara sous le feu des projecteurs. Cette fois-ci, ce n’est pas parce que Google a obtenu un nouveau brevet comme en 2019, mais bien parce que de nouvelles vidéos partagées sur TikTok mettent en scène trois de ses prototypes.

3 prototypes du smartphone modulaire de Google émergent sur TikTok

Ces clips diffusés sur le réseau social TikTok mettent en lumière le concept même du Project Ara, à savoir l’interchangeabilité des composants et la pluralité des combinaisons possibles, incarnée par une approche par blocs. L’objectif ? S’adapter aux besoins de chaque utilisateur, comme nous le rappelle le site Smartworld.

Plusieurs composants peuvent être aperçus dans ces vidéos : deux modules de caméra différents, un haut-parleur et, vraisemblablement, une paire de modules de batterie. Parmi les modules, il y en a un qui dispose d’un petit interrupteur, offrant davantage de contrôle à l’utilisateur. Et si on compare ces trois prototypes avec l’un de ceux qui a fuité en 2016, la principale différence réside en ces modules additionnels.

Avec le recul et quand on connaît le succès mitigé rencontré par les Lenovo Moto Z et leurs Moto Mods, ou encore celui de Fairphone et de son approche modulaire, abandonner le Project Ara semble finalement avoir été une bonne idée. Bien qu’innovant, un tel concept serait difficilement viable de nos jours : il ne s’inscrit pas dans la tendance à la finesse adoptée par les fabricants – ni dans une stratégie d’obsolescence programmée.