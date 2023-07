Midjourney : prix, astuces, comment l’utiliser, tout savoir sur l’IA qui révolutionne l’infographie

Vous vous demandez ce qu'est Midjourney, combien ça coûte et comment l'utiliser ? Dans ce dossier complet nous vous proposons de faire le tour du sujet, des tarifs à l'inscription en passant par l'utilisation du modèle de génération d'image.

Article rédigé par Steven Flare

En ce moment, l'IA est clairement un refrain qui revient presque toutes les semaines sur les sites spécialisés. Il faut dire que les prouesses de certains modèles sont effectivement à couper le souffle. On vous parlait récemment de GPT-4, le modèle de langage large (LLM) de OpenAI dans un dossier détaillé.

Or, il est temps de passer à la génération d'image, en nous penchant sur Midjourney. Cette IA dédiée à la génération d'images et de visuels est l'une des premières à avoir réellement impressionné son monde dès sa mise à disposition du public courant 2022. Elle est éditée par une firme du même nom (Midjourney, Inc) basée à San Francisco aux États-Unis.

Contrairement à d'autres modèles, les instigateurs du projet ont fait le choix de proposer Midjourney sous la forme d'un bot Discord. Ce qui peut dérouter au demeurant ceux qui ne savent pas forcément utiliser ce réseau social et les commandes permettant d'interagir avec ce genre de comptes automatiques.

Pas de panique : on vous explique dans le détail comment tout fonctionne et même comment progresser pour écrire des prompts qui débouchent sur des résultats plus prévisibles et satisfaisants.

Quel est le prix de Midjourney ?

Midjourney est un service payant, qui fonctionne avec un système de quotas. Plusieurs forfaits sont disponibles :

Une offre Basic Plan à 10 $ par mois : 3,3h de génération rapide d'images par mois

Une offre Standard Plan à 30 $ par mois : 15h de génération rapide d’images par mois et génération lente d'images sans limites

Une offre Corporate à 60 $ par mois : 30h de génération rapide d’images par mois et génération lente d'images sans limites

Une offre Mega Plan à 120 $ par mois : 60h de génération rapide d’images par mois et génération lente d'images sans limites

Notez qu'en génération rapide, le résultat apparaît en moins d'une minute. Ce qui vous donne une idée du nombre d'images que vous pourrez générer avec chaque forfait. Il est également possible d’acheter plus de quota GPU, dès 4 dollars par heure supplémentaire. Les forfaits les plus chers permettent de lancer plus de générations d'images concurrentes, et de placer le reste dans une liste d'attente plus ou moins longue.

Il faut savoir que tous ces forfaits sont sans engagement et peuvent être annulés à tout moment. Il est toutefois aussi possible de payer pour toute l'année d'un coup en échange de 20% de réduction.

Et l'offre d'essai gratuite ?

Ceux qui connaissent le service depuis le début se souviennent d'une offre d'essai gratuite. Hélas, on a une mauvaise nouvelle : la version gratuite de Midjourney n'existe plus, l'outil étant tout simplement victime de son succès.

Pour s'abonner, il vous faut suivre les instructions détaillées dans la section suivante (comment s'inscrire ?), puis, au choix :

Vous rendre sur votre compte Midjourney

Taper /subscribe une fois dans Midjourney sur Discord

Cliquer sur Manage sub dans la barre latérale, une fois connecté depuis le site de Midjourney

Si vous ne souhaitez pas vous abonner à Midjourney, sachez qu'une alternative gratuite particulièrement convaincante est disponible depuis quelques semaines via Bing Chat. Il s'agit de DALL-E. Pour l'essayer, rendez-vous dans une conversation avec l'IA de Bing (mode Créatif) et demandez en anglais quelque chose comme “generate the image of a smartphone that can fold in four”.

Pour utiliser Midjourney, il faut rejoindre un groupe sur Discord. Discord est une plateforme de communication en ligne qui permet de créer et de rejoindre des communautés autour de différents centres d’intérêt. Le groupe officiel de Midjourney compte plus de 16 millions de membres et propose différents types de canaux pour utiliser l’IA, discuter avec les autres créateurs, poser des questions et recevoir des mises à jour.

Les étapes à suivre pour s’inscrire sur Midjourney sont les suivantes :

Rendez-vous sur le site web de Midjourney Cliquez sur le bouton Join the Beta , afin de rejoindre le serveur Discord dédié

Une fois sur le serveur Discord, vous ne pourrez pas faire grand-chose sans abonnement. C'est pourquoi il faut souscrire un abonnement avant de poursuivre :

Allez sur le Bot Midjourney dans la barre latérale de gauche Dans le champ de saisie, tapez /subscribe puis Entrée Cliquez sur le lien unique pour accéder à votre compte puis choisir et souscrire votre plan

Une fois cette étape réalisée, il est temps d'utiliser le service !

Midjourney permet de créer des images à partir d’un texte descriptif, appelé prompt. Le prompt peut contenir des mots-clés, des couleurs, des formes, des émotions, ou tout autre élément qui peut aider l’IA à comprendre votre intention. Vous pouvez entrer ce prompt dans le champ de saisie texte de nombreux canaux sur le serveur Discord de Midjourney.

Il suffit pour cela de se rendre dans un canal (si vous débutez ce sera forcément l'un des canaux “Newbie”), de cliquer sur le champ de saisie et de taper la commande /imagine. De là le curseur va se déplacer dans un champ de saisie additionnel dans lequel vous pourrez taper votre prompt. Par exemple :

/imagine “un smartphone Android avec des dents de requin, prêt à en découdre”

De là, 4 petites variations de l'image sont générées au bout d'une minute ou deux. Il faut rester dans la conversation, car la notification une fois l'image générée peut vite se perdre dans le flux. Cette notification contient des boutons comme V1, V2, V3, V4 et U1, U2, U3, U4 (entre autres). V signifie variation, et U upscale (agrandir). Les nombres 1, 2, 3, 4 désignent l'image à affecter (1 est en haut à gauche, 2 en haut à droite, 3 en bas à gauche, et 4 en bas à droite).

Vous pouvez écrire votre prompt en langage tout à fait naturel. Le prompt peut aussi contenir des références visuelles, comme un lien vers une image existante, le nom d’un artiste, ou le titre d’un film. Par exemple : /imagine “un train dans le style d'un tableau de Piet Mondrian”. Le prompt peut également contenir des commandes spéciales, qui permettent de modifier le comportement de l’IA selon vos besoins (voir la partie “Maîtriser l'art des prompts”).

A lire aussi : l’IA Midjourney se fait attaquer en justice par les artistes

L'anglais, incontournable pour les prompts ?

Il faut noter que Midjourney comprend, comme ChatGPT, de nombreuses langues dont le Français. Toutefois, cette IA (basée sur une technologie similaire à ChatGPT-3) est, vous le remarquerez, un peu plus capricieuse que ce à quoi à pu vous habituer des modèles comme GPT-4 (ChatGPT / Bing Chat). Il faut relever que le modèle a surtout été entraîné sur des descriptions en anglais – tenter de formuler votre prompt dans cette langue est donc souvent une meilleure idée que d'utiliser le français.

Une fois qu'une image vous plaît, vous pouvez l'agrandir, et une fois que cela est fait, la télécharger.

Qu'est-ce qui est interdit dans les prompts ?

Midjourney ne permet pas de générer des images qui contiennent de la violence gore ou du contenu sexuel explicite. Ces demandes sont interdites et peuvent entraîner une exclusion du serveur. Midjourney ne permet pas non plus de générer des images qui portent atteinte aux droits d’auteur ou à la vie privée d’autrui. Par exemple, vous ne pouvez pas demander à Midjourney de reproduire une œuvre protégée, de créer un portrait d’une personne réelle sans son consentement, ou de divulguer des informations personnelles ou confidentielles.

Quel est le droit d'auteur pour ces images ?

Depuis que l'abonnement est obligatoire, Midjourney permet d'utiliser vos images sans contraintes. Vous pouvez citer Midjourney, et ceux qui réutilisent vos images doivent vous créditer. Toutefois, si vous utilisez ces images pour le compte d'une entreprise qui génère plus de 1 millions de dollars de chiffre d'affaires par an, il faut obligatoirement souscrire un compte Corporate ou Mega Plan pour avoir le droit de profiter de ces conditions.

Quelques astuces pour maîtriser l’art des prompts sur Midjourney

Midjourney débouche toujours sur des résultats surprenants. Mais il est possible de maîtriser beaucoup plus finement le résultat de chaque demande, avec un peu d'expérience et quelques connaissances sur les commutateurs que comprend cette IA.

Par défaut, toutes les images générées sont par défaut des carrés. Pour changer le ratio, ajoutez à la fin de votre prompt –ar suivi du ratio de votre choix. Par exemple, –ar 16:9 pour générer une image au format 16:9e.

Évitez les prompts trop longs de plus de 40 mots, car en général le modèle textuel tend à s'embrouiller au-delà. Pour faire court, vous pouvez dans certains cas ajouter des précisions sans les lier naturellement : couleurs, textures, formes, émotions…

N'hésitez pas à référencer un artiste connu, par exemple dire dans votre prompt : /imagine une petite fille dans le style de Picasso, devant l'hyperloop –ar 16:9. Ça marche aussi avec des références à des livres, jeux vidéo, et bien plus encore.

Précisez dans votre prompt si vous souhaitez que le résultat soit plus créatif, plus photoréaliste, etc. Enfin, n'hésitez pas à consulter le prompt d'utilisateurs plus expérimentés en vous baladant sur les canaux plus “professionnels” de Midjourney – rien que pour le plaisir des yeux, ça vaut clairement le détour !