Netflix, Disney+ et Prime Video sont bons pour le moral de leurs abonnés, selon une étude

Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video ont un impact positif sur le moral de leurs abonnés, avance une étude américaine. De nombreux américains s’appuient en effet sur les séries et les films proposés par les services de VDO pour surmonter les périodes les plus angoissantes de la vie. C’était notamment le cas lors du confinement contre le coronavirus.

D’après une enquête réalisée par Self Financial, une start-up proposant des plans d’épargne et des crédits, auprès d’un panel de 1000 américains, les plateformes de streaming comme Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video ont un effet bénéfique sur la santé mentale des internautes.

Selon l’étude, les américains dépensent en moyenne 287 $ par mois pour prendre soin de leur santé mentale. Le rapport scinde les moyens utilisés pour améliore la santé psychique en deux groupes : les méthodes directes et les méthodes indirectes. Dans les moyens directs, on trouve notamment l’aide d’un thérapeute (72% des sondés), des applications dédiées à la santé mentale (24%) et le sport (19%).

Du côté des méthodes indirectes, la télévision et les plateformes de streaming vidéo arrivent en tête de liste. 51,4% des sondés affirment se tourner vers les séries et les films pour trouver du réconfort pendant les moment les plus difficiles de la vie.

Netflix, Prime Video et Disney+…des alliés indispensables pendant le confinement

Les contenus proposés par le catalogue Netflix et consorts ont notamment été très bénéfiques pendant le confinement contre le Covid-19. Pour 1 américain sur 5, les séries et films proposés par les plateformes étaient l’une des trois choses les plus importantes pour garder le moral, et éviter la dépression, pendant le lockdown.

Pendant le confinement, les américains préfèraient même se tourner vers Netflix, Prime Video ou Disney+ que vers l’alcool, la musique, la lecteur, les relations sociales ou une aide psychologique quelconque pour tenir le coup.

« Les émissions de télévision peuvent servir de mécanisme de défense pour les gens qui veulent éviter de faire face aux défis de la vie quotidienne » explique Kristie Norwood, psychologue. L’experte affirme que regarder certaines productions favorisent même la production de dopamine, un neurotransmetteur capable d’influer sur l’humeur. Et nous rendre accro aux séries.

Source : Self Financial