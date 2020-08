Mulan sortira sur Disney+ le 4 septembre 2020 partout dans le monde, sauf en France

Mulan, la nouvelle adaptation en film live d’un des classiques de Disney, arrivera sur le service Disney+ le 4 septembre prochain partout dans le monde… sauf en France. La branche française de l’entreprise a en effet confirmé que le long-métrage aura du retard dans l’hexagone.

Les fans attendent avec impatience Mulan, la nouvelle production des studios Disney adaptée du film d’animation sorti en 1998. Si le long-métrage sera disponible partout dans le monde le 4 septembre prochain via Disney+, ce ne sera pas le cas en France. Pour le moment, aucune raison n’a encore été donnée.

Mulan est une superproduction Disney au budget pharaonique de plus de 200 millions de dollars. C’est le tent-pole qui devait porter l’été de la firme de Mickey. Il devait sortir en salles en mars dernier et tout était prêt. L’avant-première mondiale a même eu lieu à Los Angeles, mais le coronavirus a enrayé ce plan bien huilé. Le film a alors été repoussé en juillet, avant que Disney prenne la lourde décision de le sortir uniquement sur son service Disney+.

Aucune raison donnée

Mulan ne sera pas inclus dans l’offre d’abonnement, puisqu’il faudra payer 30 dollars pour voir le film dans votre salon, sauf en France. C’est Disney France, par le biais du Parisien, qui annonce la chose.

Aucune raison n’a encore été donnée à cette absence et Disney promet que de nouvelles informations arriveront bientôt. Mais pour l’instant, la date n’a pas encore été fixée par le distributeur. On peut imaginer une sortie en salles, comme cela se fera en Chine, ou alors une sortie plus tard, mais toujours sur le service. Il serait toutefois curieux que la société choisisse de repousser la sortie française pour finalement adopter la même stratégie qu’à l’étranger, à moins d’avoir une bonne raison. En effet, les pirates ne vont pas se priver de diffuser le film sur les plates-formes illégales.

Le coronavirus a chamboulé les calendriers des studios. Les cinémas rouvrent peu à peu, s’appuyant sur des films comme Tenet, Enragé ou encore Greenland. Disney pourrait lui miser à 100% sur sa plate-forme. La production Marvel Black Widow, prévue pour avril 2020, pourrait suivre l’exemple de Mulan et arriver sur Disney+ sans passer par la case salles obscures.

Source : Le Parisien