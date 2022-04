Moon Knight : voici quand se déroule la série Disney+ dans le MCU

Moon Knight se déroule peu après les événements relatés dans Hawkeye. Peu après la diffusion du premier épisode de la série, Disney+ a mis à jour l'ordre chronologique officiel de l'univers Marvel (MCU).

Le premier épisode de Moon Knight vient d'être diffusé sur Disney+ ! La série, portée par l'acteur Oscar Isaac, signe un excellent démarrage. Sur IMDB, le premier épisode écope d'une note plus élevée que le season premiere des autres séries Marvel, à l'exception de Loki.

Cette première apparition de Moon Knight est avare en repères chronologiques. Par exemple, le génocide temporaire commis par Thanos n'est jamais mentionné. Pour apprécier la série, il n'est pas nécessaire de connaître sur le bout des doigts le MCU (Marvel Cinematic Universe).

Disney+ ajoute Moon Knight à l'ordre chronologique du MCU

D'après Grant Curtis, producteur de Moon Knight, “la mini-série s’inscrit dans le MCU mais que vous ayez vu toutes les autres productions ou que ce soit votre première fois, tant que vous aimez les bonnes histoires , vous apprécierez le programme. Vous n’avez pas besoin de connaissances au préalable”.

Peu après la diffusion du premier épisode, Disney+ a cependant clarifié la chronologie des événements de Moon Knight. Le géant du divertissement a mis à jour l'ordre de chronologie de l'univers cinématographique Marvel. Visiblement, l'entrée en scène du chevalier de la lune se déroule juste après les événements de Hawkeye. Voici les derniers éléments chronologiques du MCU en date :

Avengers: Endgame

Spider-Man : Far From Home

Spider-Man : No Way Home

Loki

What If… ?

WandaVision

Falcon et le Soldat de l'Hiver

Shang-Chi et la légende des dix anneaux

Les Éternels

Hawkeye

Moon Knight

Quoi qu'il en soit, Moon Knight devrait évoluer en marge du MCU. D'après Grant Curtis, les aventures de Marc Spector sont autonomes de celles des Avengers et autres personnages phares de la franchise. Il précise que la série se déroule bien dans le même univers que les Avengers, Hulk, She-Hulk, Iron Man et consorts, et que des clins d'oeil viendront émailler les épisodes.

Dans un spot TV, on aperçoit notamment le logo GRC ou Global Repatriation Council (Conseil Mondial de Rapatriement, en français) sur un bus. Cette organisation, chargée de s’occuper des personnes revenues après cinq ans de disparition, était au centre de l'intrigue de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver.