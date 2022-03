Moon Knight : Disney+ dévoile une nouvelle bande-annonce pendant les Oscars 2022

Moon Knight s'apprête à faire une entrée remarquée sur Disney+ ! Quelques jours avant la diffusion du premier épisode, Marvel et Disney ont diffusé une nouvelle bande-annonce lors de la cérémonie des Oscars 2022. On y découvre un échange inédit entre Steven Grant et la compagne de Marc Spector.

Après WandaVision, Falcon et le Soldat de l’hiver, Loki et Hawkeye, c'est au tour de Moon Knight d'avoir droit à sa propre série sur Disney+. Le premier épisode de la série sera diffusé ce mercredi 30 mars 2022 sur la plateforme de streaming américaine.

En amont de l'arrivée du show, Disney+ et Marvel Studios ont profité des Oscars 2022 pour dévoiler une nouvelle courte bande-annonce dédiée au personnage. La séquence a notamment été diffusée sur la chaîne américaine ABC, pendant la cérémonie.

Une nouvelle vidéo de Moon Knight dévoile le passé de Marc Spector

La vidéo promotionnelle s'attarde essentiellement sur la précédente identité de Steven Grant, le mercenaire et aventurier Marc Spector. Le personnage, incarné par l'excellent Oscar Isaac, peine à se souvenir de sa précédente existence, avant l'intervention de Khonsu, le dieu égyptien de la Lune.

Layla, une jeune femme qui a connu Marc Spector dans sa vie antérieure, s'adresse ainsi à Steven Grant afin de faire remonter les souvenirs. “Vous ne vous en souvenez vraiment pas ? Nos aventures, ou notre vie ensemble ?”, s'inquiète Layla. Assailli par cauchemars et visions, Grant répond : “J'aimerais pouvoir. Je ne sais pas comment expliquer ce qui se passe. Je ne peux pas faire la différence entre la vie ou les rêves”.

Visiblement, la série va longuement s'attarder sur les péripéties de Marc Spector, notamment en Egypte. Ces aventures seront probablement au coeur des rêves qui tourmentent Steven Grant. Dans la vidéo, on aperçoit également le grand méchant du show, le Dr. Arthur Harrow (Ethan Hawke). La plupart des images d'action étaient déjà présentes dans les précédents spots.

Notez que Disney+ et Marvel Studios ont d'ores et déjà envoyé les 4 premiers épisodes de Moon Knight à certains médias. Les premières critiques sont plutôt enthousiastes et louent notamment l'interprétation d'Oscar Isaac. De vôtre côté, que pensez-vous de ce nouvel aperçu de la série ? On attend votre avis dans les commentaires.