Moon Knight : Disney+ dévoile une nouvelle bande-annonce de sa prochaine série Marvel

Moon Knight arrive bientôt sur Disney+ ! Á l'occasion du SuperBowl, le service de streaming a diffusé une nouvelle bande-annonce de sa prochaine série Marvel. Ce nouvel aperçu de 30 secondes offre un avant-goût séduisant du show.

À l’occasion du Disney+ Day de novembre dernier, Disney+ a levé le voile sur la prochaine série Marvel qui arrivera dans son catalogue : Moon Knight. Inspirée d'un personnage secondaire des comics Marvel, la série suit les aventures de Steven Grant, un discret employé d'une boutique de souvenir de Londres. Hanté par des visions d'un passé qu'il ne reconnaît pas, il commence à perdre la mémoire et la raison. Le personnage, incarné par Oscar Isaac, partage en fait son corps avec l'âme d'un mercenaire appelé Marc Spector.

La première bande-annonce du programme, aussi sombre que torturée, dévoilait un univers très différent des précédentes productions Marvel proposée sur Disney+, dont Loki, Hawkeye ou Falcon et le Soldat de l'Hiver. En miroir de la version comics, le Moon Knight qui s'apprête à débarquer dans le MCU (Marvel Cinematic Universe) devrait s'imposer comme l'un des héros les plus sombres de cet univers.

Oscar Isaac bascule dans la folie dans cette nouvelle vidéo de Moon Knight

Fidèle à ses habitudes, Disney a profité du Super Bowl, la finale du championnat organisé par la National Football League, ligue américaine de football américain, pour dévoiler une nouvelle bande-annonce de Moon Knight. Le géant du divertissement profite généralement de cet événement sportif, qui est l'un des plus regardés au monde, pour faire la publicité de ses prochaines productions. On a d'ailleurs pu découvrir une bande-annonce très complète de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le prochain film Marvel qui arrivera au cinéma le 6 mai 2022.

Dans cette nouvelle vidéo promotionnelle de Moon Knight, on aperçoit à nouveau le personnage principal en pleine quête de réponse. La courte séquence montre un Ethan Hawke (alias Dr. Arthur Harrow) particulièrement menaçant. On notera aussi la séquence de transformation du héros en Chevalier de la Lune. La fin du teaser fait la part belle aux scènes d'action. Moon Knight, dont la cape évoque la forme d'une lune pendant un bref instant, y affronte une poignée de mercenaires armés.

Pour rappel, Disney+ diffusera la série consacrée à Moon Knight à partir du 30 mars 2022. Comme c'est la coutume, le service de streaming ne mettra pas en ligne les 6 épisodes d'une traite. Un épisode du show sera diffusé tous les mercredis.