La montre connectée Huawei Watch GT 5 (46 mm) profite d’une belle réduction chez Amazon

Une montre connectée de la marque Huawei bénéficie d'une jolie remise chez Amazon. Pour son Prime Day, le célèbre site e-commerce propose une réduction de 70 euros sur l'achat de la version 46 mm de la Watch GT 5.

Jusqu'au vendredi 11 juillet 2025, Amazon vous donne la possibilité de vous offrir la Huawei Watch GT 5 à prix réduit. À l'occasion du Prime Day, la montre connectée disponible dans sa version 46 mm est à 179,99 euros au lieu de 249 euros.

Cela représente une remise de 70 euros par rapport au tarif conseillé du produit. Pour profiter de cette offre promotionnelle, il faut être abonné à Amazon Prime. Si vous n'êtes pas membre du programme, sachez que vous pouvez souscrire gratuitement à un essai de 30 jours.

Présentée par Huawei en septembre 2024, la Watch GT 5 compatible avec les appareils fonctionnant sous Android et iOS dispose d'un écran tactile AMOLED de 1,43 pouce avec une définition de 466 x 466 pixels et une résolution de 326 ppp. Grâce à sa batterie de 524 mAh, la montre connectée peut être utilisée pendant une durée maximale de 14 jours.

Résistante à l'eau grâce à l'indice d'étanchéité IP68, la Huawei Watch GT 5 dispose de la technologie sans fil Bluetooth 5.2, du Wi-Fi et du NFC. Des fonctionnalités telles que l'accéléromètre, l'affichage des notifications, la boussole, le cardio fréquencemètre, le chronomètre et le podomètre sont de la partie. Pour terminer, les futurs propriétaires de la montre connectée pourront profiter de plus de 100 modes d'entraînement dont 15 modes professionnels.