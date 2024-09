Voici les Huawei Watch GT 5 et la Huawei Watch D2, la montre connectée qui surveille votre pression artérielle

Huawei présente ses nouvelles montres connectées. En plus des Watch GT 5, la Watch D2 est la première au monde à proposer une surveillance ambulatoire de la pression artérielle certifiée par deux organismes officiels. L'un chinois et l'autre européen.



Il n'y a pas que les Apple Watch et les Galaxy Watch dans la vie. En matière de montre connectée, le constructeur chinois Huawei tire son épingle du jeu depuis quelques années déjà avec, entre autres, une gamme GT dont les atouts sont indéniables. Même si elle n'était pas parfaite, la Huawei Watch GT 4 de 2023 avait ainsi su nous convaincre sur bien des aspects. Le fabricant propose également des modèles plus orientés comme la Huawei Watch Fit 3 dédiée aux sportifs.

Cette année, la marque peaufine sa formule avec des GT 5 Series déclinées sans surprise en deux modèles distincts : Standard et Pro. Le premier existe en version 41 mm ou 46 mm, tandis que le second affiche 42 mm ou 46 mm selon votre taille de poignet (et l'autonomie recherchée). Aucun modèle 48 mm cette fois-ci.

En plus de cette mise à jour attendue, Huawei révèle également la Watch D2. À l'instar de sa prédécesseure, elle se positionne surtout comme un appareil visant à contrôler votre santé au quotidien, notamment la pression artérielle. La nouvelle itération se dote pour cela de 2 certifications médicales, l'une chinoise et l'autre européenne. Une première.

Huawei Watch GT 5 : des améliorations discrètes, mais utiles

Pas de révolution avec les GT 5. Huawei a choisi de mettre l'accent sur des nouveautés invisibles de prime abord, les fiches techniques des GT 5 et GT 4 étant quasiment identiques. Le modèle 41 mm affiche ainsi les caractéristiques suivantes :

Dimensions du cadran : 41,3 x 41,3 x 9,5 mm.

: 41,3 x 41,3 x 9,5 mm. Poids : 37 g sans bracelet, entre 38 et 50 g selon le type de bracelet.

: 37 g sans bracelet, entre 38 et 50 g selon le type de bracelet. Écran : AMOLED 1,32 pouces, définition de 466 x 466 pixels et résolution de 352 ppp.

: AMOLED 1,32 pouces, définition de 466 x 466 pixels et résolution de 352 ppp. Batterie : 323 mAh, autonomie annoncée jusqu'à 5 jours en usage classique, 7 jours maximum. Temps de charge de 100 minutes environ.

: 323 mAh, autonomie annoncée jusqu'à 5 jours en usage classique, 7 jours maximum. Temps de charge de 100 minutes environ. Connectivité : Bluetooth 5.2, Wi-Fi 2,4 GHz, NFC

Le modèle 46 mm profite logiquement d'un écran plus grand, 1,43 pouces, mais de la même définition. Il y a aussi plus de place pour la batterie qui passe à 524 mAh, ce qui offre jusqu'à 10 jours d'autonomie en usage classique, 14 jours maximum.

C'est surtout au niveau du suivi des activités que l'on remarque les différences avec l'ancienne génération des Huawei Watch GT 4. Le système Huawei TruSense, qui mesure la santé et les séances de sport, profite d'une nouvelle version le rendant plus précis et plus complet. Même chose pour Huawei Sunflower, qui calcule votre position. Fréquence cardiaque ou respiratoire, oxygène dans le sang… Tous les indicateurs habituels sont là.

La Huawei Watch GT 5 41 mm est disponible en blanc, bleu, or, marron et noir. La version 46 mm se contente du bleu, marron et noir. Les deux sortent le 19 septembre 2024. Elles sont vendues à partir de 249,99 €. Il faudra attendre le jour J pour connaître les tarifs exacts de chaque variation.

Huawei Watch GT 5 Pro : plus durable et plus complète

Mise à part ses dimensions et son poids, la Huawei Watch GT 5 Pro a les mêmes caractéristiques que la version Standard, que ce soit dans sa déclinaison 42 mm ou 46 mm. En revanche, elle est fabriquée avec un “alliage de titane de qualité aérospatiale et de céramique nanocristalline“. Des matériaux qui la rendent plus robuste que la GT 4 Pro de 2023. La finition titane, visible sur la photo ci-dessous, lui est également exclusive. Idem pour le bracelet céramique.

Là aussi, il faut chercher du côté des fonctionnalités pour trouver ce qui fait vraiment la différence. Et ce sont les sportifs de niveau avancé qui y trouveront leur compte. La Huawei Watch GT 5 Pro dispose par exemple d'une “fonction professionnelle de course sur sentier pour les coureurs de fond“.

Elle “prend en charge la navigation par segment, les alertes de sortie de route, les courbes de niveau et les cartes zoomables contrôlées par la couronne” de la montre. Des données de fitness et des informations sur les sentiers sont également transmises en temps réel.

Les golfeurs profiteront aussi d'un mode inédit : plus de 15 000 parcours sont préenregistrés sur la montre. Plusieurs indicateurs sont analysés pour vous aider à améliorer votre swing et vous pouvez aussi mesurer la distance de vos coups. Les plongeurs et apnéistes peuvent quant à eux immerger la GT 5 Pro jusqu'à 40 mètres de profondeur. Un détecteur vous indique cette dernière tandis que des rappels permettent d'assurer la descente et la remontée.

Notons enfin que la Huawei Watch GT 5 Pro dispose d'une fonction d'analyse EEG (Électroencéphalogramme) via un bouton dédié. Environ 30 secondes après avoir appuyé dessus, la montre affiche votre électroencéphalogramme sous forme d'ondes. Pratique pour un aperçu rapide.

En ce qui concerne le prix de l'appareil, même chose que pour la version standard : il faut se contenter d'un “à partir de 249,99 €” et d'une date de sortie au 19 septembre 2024. Pour vous donner une idée de ce à quoi s'attendre, la GT 4 Pro coûtait 549,99 € au lancement.

Huawei Watch D2 : la surveillance de la pression artérielle certifiée

Successeure de la Huawei Watch D de 2022, la D2 est une montre connectée doublée d'un tensiomètre. Même si elle possède la plupart des fonctionnalités attendues sur une smartwatch, son véritable objectif est de fournir des mesures précises de votre santé à travers plusieurs indicateurs. Voici d'abord les principales caractéristiques de la montre dont le design rectangulaire n'est pas sans rappeler les Apple Watch :

Dimensions du cadran : 48 x 38 x 13,3 mm.

: 48 x 38 x 13,3 mm. Poids : 41 g sans bracelet, 84 et 85 g selon le type de bracelet.

: 41 g sans bracelet, 84 et 85 g selon le type de bracelet. Écran : AMOLED 1,22 pouces, définition de 408 x 408 pixels et résolution de 347 ppp.

: AMOLED 1,22 pouces, définition de 408 x 408 pixels et résolution de 347 ppp. Batterie : 524 mAh, autonomie annoncée jusqu'à 5 jours en usage classique, 14 jours maximum. Temps de charge de 120 minutes environ.

: 524 mAh, autonomie annoncée jusqu'à 5 jours en usage classique, 14 jours maximum. Temps de charge de 120 minutes environ. Connectivité : Bluetooth 5.2, Wi-Fi 2,4 GHz, NFC

Si l'appareil permet de mesurer vos efforts via une centaine de modes d'entraînement, c'est surtout le suivi de santé qui intéresse. La Huawei Watch D2 est d'ailleurs la première au monde à bénéficier d'une mesure de la pression artérielle ambulatoire au poignet approuvée par la NMPA (l'Administration nationale des produits médicaux en Chine) et le MDR (Medical Device Regulation européen).

La montre est dotée d'un coussin physique qui se gonfle pour prendre la tension artérielle à intervalles réguliers. Exactement comme le tensiomètre que le médecin vous passe autour du bras. Des rappels vous incitent à le faire tout au long de la journée et des mesures sont prises pendant votre sommeil. Votre position (assis, debout, à moitié allongé…) est également prise en compte. Vous obtenez ainsi un résultat précis sur une période de 24 heures.

D'autres indicateurs sont bien sûr mesurés : niveau de stress, température de la peau… La fonction Health Overview, accessible d'un simple appui, en prend 9 pour générer un rapport global :

Fréquence cardiaque

Pression artérielle

Oxygène du sang (SpO2)

Niveau de stress

Température de la peau

Électroencéphalogramme

Élasticité vasculaire

Contrôle respiratoire

Conscience de la respiration pendant le sommeil

Comme les GT 5 Series, la Watch D2 affiche vos notifications et permet de répondre aux appels avec son micro et son haut-parleur intégrés. Pensez juste à appairer la montre avec votre smartphone en Bluetooth.

La Huawei Watch D2 sort en même temps que les autres modèles présentés ici, le 19 septembre 2024, en version noir ou or. Son prix est de 349,99 €. Les montres tournent toutes sous Harmony OS 4.0 et sont compatibles avec Android 8.0 ou supérieur ainsi qu'iOS 13 ou supérieur. Un support de recharge sans fil incluant le câble est fourni dans chaque coffret, avec 4 attaches de bracelet.