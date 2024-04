Avis à celles et ceux qui sont à la recherche d'une montre connectée Samsung ! Sur le site Leclerc, la Galaxy Watch 6 bénéficie d'une réduction fidélité de 50 euros et d'une offre de remboursement de 50 euros.

Après le pack Samsung Galaxy Z Flip 5 + Watch 5 Pro à prix cassé chez Boulanger, c'est au tour d'un autre produit de la gamme Galaxy de faire l'objet d'un deal chez Leclerc. Jusqu'à ce samedi 6 avril 2024, la montre connectée Samsung Galaxy Watch 6 proposée dans son coloris crème est au prix de revient de 169 euros au lieu de 269 euros. La réduction globale de 100 euros se fait par l'intermédiaire d'une remise fidélité de 50 euros et d'une ODR de 50 euros de la part de Samsung (voir conditions). À titre d'information, le produit est éligible à la livraison gratuite en magasin Leclerc.

Pour rappel, la Watch 6 de la gamme Galaxy est une montre connectée qui dispose d'un écran tactile Super AMOLED de 1,31 pouce avec une définition de 432 x 432 pixels, d'un processeur Exynos W930, d'un espace de stockage de 16 Go, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et du système d'exploitation mobile Wear OS. Protégé contre la poussière et étanche jusqu’à 50 mètres, l'objet connecté est alimenté par une batterie d'une capacité de 300 mAh.

Concernant les principales fonctionnalités de la Samsung Galaxy Watch 6, on retrouve notamment le capteur de foulée, diverses notifications, la boussole, l'affichage des calories dépensées, la cardio fréquencemètre, le chronomètre, le coach intégré, la distance parcourue, le GPS intégré, le haut-parleur, l'indication IMC, le suivi du sommeil ou bien encore le thermomètre.