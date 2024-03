La montre Google Pixel Watch tombe à son prix le plus bas

Une montre connectée de la marque Google fait l'objet d'une offre intéressante chez Amazon. Avant l'arrivée de la saison printanière, la Pixel Watch tombe à son prix le plus bas.

Alors que la saison printanière approche à grands pas, Amazon a décidé de faire baisser le prix d'une montre connectée signée Google. Disponible dans son modèle Wifi, la Pixel Watch proposée en quatre coloris au choix est à 199 euros au lieu de 229 euros ; soit 30 euros de moins par rapport au dernier tarif constaté au cours de ces 30 derniers jours. À titre d'information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Lancée par Google au cours de l'automne 2022, la Pixel Watch liée à l'offre Amazon est une montre connectée qui est dotée d'un écran AMOLED tactile de 1,2 pouce, du processeur Exynos 9110, du système d'exploitation WearOS 3.5, d'un espace de stockage de 32 Go et d'une batterie de 294 mAh lui permettant d'être autonome durant 24 heures. Compatible avec les smartphones fonctionnant sous Android, l'objet connecté de la firme de Mountain View dispose d'un accéléromètre, d'une boussole électronique, d'un capteur de lumière ambiante, de l'analyse du sommeil, d'un podomètre, d'un capteur de rythme cardiaque et d'un capteur ECG.