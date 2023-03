Lidl : le Monsieur Cuisine édition Plus de retour en promotion le 9 mars 2023

À vos agendas ! Le jeudi 9 mars 2023, Lidl vous donne rendez-vous dans ses magasins pour profiter d'une réduction de 30 euros sur le Monsieur Cuisine édition Plus. Grâce à cette remise, le robot multifonction de l'enseigne de hard-discount passe de 229 euros à 199 euros.

Plus de trois ans après sa sortie en France, le Monsieur Cuisine édition Plus (que l'on peut considérer comme une bonne alternative au célèbre Thermomix) est mis en avant par Lidl dans une semaine.

En effet, le robot multifonction conçu par l'enseigne de hard-discount sera vendu au prix de 199 euros au lieu de 229 euros, à partir du jeudi 9 mars 2023. Pour information, il n'est pas nécessaire d'être client du programme Lidl Plus puisqu'il s'agit d'une remise immédiate de 30 euros. Et l'appareil est fourni avec divers accessoires (compatibles avec le lave-vaisselle) tels qu'un couteau, un batteur, une spatule, un panier de cuisson, un ensemble de cuisson vapeur et grand bol mélangeur amovible en acier inoxydable.

Quelles sont les principales caractéristiques du Monsieur Cuisine édition Plus ?

Considéré comme le modèle d'entrée de gamme, le Monsieur Cuisine édition Plus est doté d'une puissance maximale de 1 200 W, d'une température réglable de 37 à 130 degrés (45-130 degrés par paliers de 5 degrés) et d'une minuterie de 90 minutes réglable.

On retrouve aussi une capacité du bol de mixage de 2,2 litres, 10 vitesses, une fonction TURBO (PULSE), le verrouillage de sécurité intégré au couvercle avec témoin lumineux, une balance de cuisine intégrée (jusqu'à 5 kg) avec la fonction TARE ainsi que des programmes automatiques pour pétrir, cuire à la vapeur et faire revenir.

Garanti trois ans, le robot Monsieur Cuisine édition Plus dispose de plusieurs fonctions comme cuire/cuire à la vapeur, hacher, émulsionner, mixer, peser ou bien encore réduire en purée.