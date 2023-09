“La meilleure formation de toute ma vie” : Alexandra est devenue développeuse web après 6 mois dans l’école O’clock

Rémunérations intéressantes, possibilité de télétravailler, perspectives d’évolution… La carrière de développeur web intéresse de plus en plus d’actifs de tous âges. La demande des entreprises pour de telles compétences est forte et une formation adaptée peut permettre de se lancer rapidement sur le marché du travail, même dans le cadre d’une reconversion. Alexandra raconte comment elle a changé de vie suite à son passage de 6 mois au sein de l’école O’clock.

Une préparation à la vie professionnelle

Alexandra est une ancienne apprenante de l’école Oclock, qui a changé de carrière suite à son passage dans l’école, et qui travaille aujourd’hui à temps plein et sous contrat comme développeuse web.

En sortie de formation, Alexandra trouve un poste dans une entreprise de services du numérique, où elle effectue du développement front-end avec Vue.js. Après seulement six mois dans cette société, elle est déjà contactée par ManoMano où elle travaille en tant que développeuse back-end, essentiellement sur Node.js. Pour en arriver là, elle met en avant l’importance d’O’clock dans son parcours, qui a agi comme une rampe de lancement pour sa nouvelle carrière.

“Ça m’a bien préparé. Je pense que si je n’avais pas fait O’clock, je n’aurais jamais fait ce métier. Cette école m’a vraiment donné les bases essentielles pour me lancer”, admet Alexandra. “Je pense que cette volonté de s’accrocher, c’est l’un des grands points forts que l’on peut mettre en avant quand on sort d’une formation courte. En 6 mois, on a réussi à apprendre une matière que certaines personnes voient étaler sur une année, voire plus. Après autant d’intensité, l’intégration dans une entreprise se fait toute seule”, ajoute-t-elle.

Ce qu’elle trouve aussi séduisant avec O’clock, c’est que l’école va plus loin que de lui donner des clés pour débuter en développement web. La formation insiste dès le début sur le fait qu’il est impossible de tout appréhender en six mois, qu’il faut continuer à progresser en autonomie et à rester en veille constante par la suite. “O’clock permet vraiment d’apprendre à apprendre. Et ça, c’est le plus important pour avancer dans le milieu du numérique”, estime l’ancienne étudiante.

Alexandra souligne aussi la qualité et la pertinence de la méthode d’apprentissage dont elle a pu bénéficier lors de cette expérience : “Au risque de passer pour une fayotte de l’école O’clock, je me dois de le dire : ça a été la meilleure formation que j’ai effectuée de toute ma vie, et j’en ai fait des formations. C’était intense, avec des personnes toujours bienveillantes, que ce soit les profs ou mes camarades. J’ai vraiment vécu 6 mois en or ! Des fois, j’ai envie de refaire une formation juste pour le plaisir de revivre l’expérience. O’clock a vraiment un bel univers, avec une communauté qui fait rêver !”

Aujourd’hui, elle se sent épanouie dans sa nouvelle vie, faisant partie d’une équipe soudée, où l’entraide règne. L’entreprise accepte aussi largement le télétravail, un facteur important pour Alexandra.

Une formation en téléprésentiel

O’clock a mis en place un format téléprésentiel. Les élèves étudient de chez eux, ils ne sont donc pas soumis aux aléas du temps perdu dans les transports et de la recherche de logement près d’un centre de formation en présentiel. Les cours sont dispensés en visio et en direct, il ne s’agit pas de vidéos préenregistrées à visionner seul comme pour certains enseignements à distance. Les étudiants peuvent donc interagir entre eux, ainsi qu’avec les formateurs.

Lors des cours, une présentation diaporama et une fenêtre de code sont affichées. Un fil de discussion permet les échanges, et des helpeurs sont disponibles pour répondre aux questions et aider les apprenants à surmonter les difficultés. La communication entre étudiants et formateurs peut se réaliser à l’oral ou à l’écrit, en privé ou en public avec les autres élèves.

Après la théorie, vient le moment de la pratique. Tous les jours, l’étudiant est invité à s’entraîner pour mémoriser les notions abordées plus tôt dans la journée. Il doit d’abord répondre à des quiz rapides pour se rafraîchir la mémoire, avant d’attaquer des challenges plus ardus pour tester la solidité des acquis. Les exercices sollicitent également le savoir-faire des journées précédentes, afin d’inscrire les nouvelles notions dans une logique de progression.

Solène vous présente la formation développeur web PHP – École O'clock

Les élèves ont accès à des fiches pédagogiques qui reviennent sur les points importants vus en cours. Un mode Replay permet en outre de visionner à nouveau les cours dispensés en direct, qui sont enregistrés. Et si cela ne suffit pas, les formateurs sont toujours accessibles pour répondre à des questions, lever des doutes ou aider les étudiants sur un projet. Chaque fois qu’un élève est confronté à un obstacle, il peut s’appuyer sur les professeurs formateurs ou sur ses camarades pour se débloquer et progresser. O’clock met la collaboration et le travail d’équipe au centre de son expérience.

Depuis son ouverture en 2017, l’école a formé plus de 5 000 étudiants. 70 % d’entre eux ont trouvé un emploi dans le développement web dans l’année qui a suivi leur formation et 97 % se disent très satisfaits ou satisfaits par la formation qu’ils ont suivie.

En plus de la formation de développeur web de 6 mois, O’clock propose une alternative en alternance pour découvrir le monde professionnel. D’autres formations spécialisées sont également dispensées, pour devenir administrateur systèmes et réseaux par exemple.

Vous pouvez vous inscrire à l’un des cursus offerts par O’clock en suivant ce lien. Sachez que 85 % des étudiants ont bénéficié d’une prise en charge intégrale ou partielle de leurs frais de formation, et que l’école peut vous aider dans vos démarches pour demander des aides.

Vous pensez à changer de vie et à une reconversion professionnelle ? Le métier de développeur web vous intéresse ? Alors, vous devriez jeter un œil à ce que propose O’clock à travers sa formation intensive d’une durée de 6 mois.

Cet article est une publication sponsorisée par O’clock.