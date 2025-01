Le modèle GPS + Cellular de l’Apple Watch Series 10 (46 mm) est à prix réduit chez Amazon

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui souhaitent s'offrir l'Apple Watch Series 10 (46 mm) ! Au cours d'une vente flash, Amazon propose une réduction non négligeable de 50 euros sur le modèle GPS + Cellular de la montre connectée.

Alors que l'édition 2025 des soldes d'hiver prendra fin dans moins d'une semaine, Amazon en profite pour faire une vente flash sur l'Apple Watch Series 10. Proposée dans son modèle GPS + Cellular et son format 46 mm, la montre connectée de la marque à la Pomme passe de 599 euros à 549 euros grâce à une remise immédiate de 50 euros. Le prix réduit correspond au meilleur tarif constaté jusqu'à maintenant.

Pour information, l'offre promotionnelle concerne le coloris noir de l'objet connecté et il est possible de payer l'article en plusieurs fois sans frais. Aussi, la Watch Series 10 d'Apple convient aux tours de poignet de 145 à 220 mm.

Lancée il y a moins de six mois, l'Apple Watch Series 10 liée au bon plan Amazon possède un écran Retina LTPO3 OLED de 1,96 pouce avec une définition de 416 x 496 pixels, une densité de 326 pixels par pouce et une surface d’affichage de 1 220 mm².

La Watch Series 10 de la firme de Cupertino dispose d'une puce SiP S10 (avec un processeur bicœur 64 bits et le Neural Engine 4 cœurs), d'une capacité de stockage de 64 Go, d'une autonomie avoisinant les 18 heures et du système d'exploitation watchOS 11.

La montre connectée possède également plusieurs capteurs comme la fréquence cardiaque, la température, la boussole, l'altimètre, l'accéléromètre, le gyroscope et la luminosité ambiante. Quant à la connectivité de l'Apple Watch Series 10, elle inclut notamment le Wi-Fi 802.11 b/g/n, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS et le NFC. Enfin, l'objet connecté est fourni avec un bracelet et un câble de charge rapide magnétique vers USB‑C.