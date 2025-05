Samsung frappe fort : sa nouvelle TV The Frame Pro de 2025 est déjà en promo, avec une grosse remise à la clé

Annoncé lors du CES 2025, la nouvelle TV Samsung The Frame Pro est en promotion sur le site officiel de la marque. Alors qu’elle est toujours en précommande pour une sortie prévue pour le 19 mai 2025, vous pouvez déjà profiter d’une réduction allant jusqu’à 1314 euros à l'occasion des French Days.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

En janvier 2025, Samsung présentait sa nouvelle gamme de TV The Frame de 2025, avec une nouvelle version Pro qui se démarque par des nouveautés majeures. La première, c'est son passage au rétroéclairage Mini-LED. Cette technologie, plus avancée que le rétroéclairage LED traditionnel, lui permet d’offrir un meilleur contraste et notamment des noirs plus profonds.

Avant de revenir aux nouveautés du téléviseur, sachez qu’il fait déjà l’objet d’une belle promotion sur le site de la marque dans le cadre des French Days. Vous pouvez cumuler jusqu'à 4 réductions différentes sur ce modèle.

Samsung : jusqu’à 1300 € de remise sur la nouvelle TV The Frame Pro de 2025

Alors que le modèle classique est plafonné à 65 pouces, la TV The Frame Pro 2025 monte jusqu’à 85 pouces pour le plus grand plaisir des amateurs de grandes dalles. Elle est ainsi proposée en 65, 75 et 85 pouces.

La version de 65 pouces est évidemment la moins chère, sachant que les prix sont logiquement à la hausse sur cette nouvelle génération. Comptez au moins 2 195,51 € hors promo. Mais la bonne nouvelle, c’est que Samsung propose en ce moment une réduction allant jusqu’à 1300 € en fonction de la taille choisie.

On vous résume les réductions :

10 € de réduction par tranche de 100 € avec le code promo FRENCH10

5% de réduction avec le code promo LIVE5 (valable jusqu’au dimanche 4 mai 2025 à 23h59)

(valable jusqu’au dimanche 4 mai 2025 à 23h59) 200 €, 300 € ou 400 € offerts au panier , respectivement pour les modèles de 65, 75 et de 85 pouces si vous échangez un vieux téléviseur (peu importe son état)

, respectivement pour les modèles de 65, 75 et de 85 pouces si vous échangez un vieux téléviseur (peu importe son état) 200 €, 350 € ou 400 € remboursés après achat, respectivement pour les modèles de 65, 75 et de 85 pouces. Voir les détails.

Si vous achetez la version 65 pouces, elle vous reviendra en tout et pour tout à 1485 € au lieu de 2 195 €, ce qui correspond à une réduction de 710 €. Vous payez 1 685 € maintenant et Samsung vous rembourse 200 € par la suite.

Si vous visez un modèle plus grand, les réductions totales s’élèvent à 1 110 € et 1 314 € respectivement pour les versions de 75 pouces et de 85 pouces. Il s’agit d’une offre très généreuse qui adoucit considérablement les prix de la gamme The Frame Pro de 2025. De quoi les acheter à des tarifs bien plus raisonnables.

Samsung The Frame Pro 2025 : quelles sont les nouveautés ?

La principale nouveauté, comme nous le soulignions plus haut, c’est le passage au rétroéclairage Mini-LED. The Frame Pro 2025 est donc une TV Neo QLED, le nom que Samsung donne à ses TV de cette catégorie. Concrètement, cette technologie permettra au nouveau modèle d’offrir un meilleur contraste, avec des noirs plus profonds que sur les générations précédentes.

La marque annonce également une luminosité plus forte. De quoi profiter d’un meilleur affichage quand la pièce est très éclairée. L’écran bénéficie également d’un traitement anti-reflet pour éliminer les effets de lumière parasites.

Le mode Art est bien évidemment de retour, et c’est ce qui fait la particularité de ce modèle. Vous avez accès à plus de 3000 œuvres d’art qui transforment la TV en un véritable tableau artistique.

Le boîtier One Connect évolue aussi. Il est désormais sans fil, ce qui réduit encore plus l’encombrement. Aucun câble n’est désormais relié à la TV, si ce n’est le fil d’alimentation de l’appareil lui-même. Le boitier se place à distance du téléviseur et communique avec lui sans fil sur un rayon de 10 mètres.

Enfin, la TV The Frame Pro de Samsung est polyvalente. Elle s’adresse à tous les types d'utilisateurs, y compris aux gamers grâce à son mode jeu, sa compatibilité Freesync Premium ou encore son taux de rafraichissement qui monte jusqu’à 144 Hz, avec la 4K jusqu’à 120 Hz grâce au HDMI 2.1.