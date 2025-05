Ce vaisseau spatial va emmener des astronautes autour de la Lune en 2026

Le prochain vol habité autour de la Lune vient de franchir une étape cruciale. La NASA a officiellement reçu la capsule Orion qui transportera les astronautes de la mission Artemis 2. Son lancement est prévu pour 2026.

Plus de cinquante ans après les missions Apollo, les États-Unis s’apprêtent à envoyer à nouveau des humains autour de la Lune. Ce projet, baptisé Artemis, vise à établir une présence durable sur notre satellite naturel avant d’envisager des voyages vers Mars. La première mission, Artemis 1, avait permis de tester la capsule Orion sans équipage en 2022. Désormais, les choses s’accélèrent avec Artemis 2, qui marquera le grand retour des astronautes au-delà de l’orbite terrestre. Cette mission servira de préparation à un futur alunissage, prévu lors d’Artemis 3.

La capsule Orion, conçue pour transporter un équipage vers la Lune et revenir, a été officiellement remise à la NASA le 1er mai 2025 par son constructeur Lockheed Martin. Elle sera prochainement déplacée dans le bâtiment Neil Armstrong du Kennedy Space Center, en Floride, pour les dernières phases de test et d’intégration. Elle rejoindra ensuite la fusée géante SLS (Space Launch System), actuellement en cours d’assemblage. L’ensemble sera ensuite transporté jusqu’au pas de tir. Chaque étape est cruciale pour garantir la fiabilité de l’ensemble du système avant le lancement.

La mission Artemis 2 prépare le retour de l’homme vers la Lune

Prévue pour début 2026, la mission Artemis 2 embarquera quatre astronautes : trois Américains — Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch — et un Canadien, Jeremy Hansen. Ils effectueront une trajectoire dite de “retour libre”, une boucle autour de la Lune sans se poser, avant de revenir sur Terre. Le but est de tester tous les systèmes habités dans un contexte réel. Ce sera le premier vol habité au-delà de l’orbite terrestre depuis 1972.

Lockheed Martin a modernisé Orion pour accueillir l’équipage : systèmes de survie, communications, assistance à l’exercice physique et dispositif d’abandon en cas d’urgence. Un précédent souci sur le bouclier thermique lors d’Artemis 1 avait provoqué un report du calendrier initial. La validation de cette version habitée constitue donc une étape essentielle. Avec cette remise officielle, Artemis 2 entre dans sa dernière ligne droite. C’est un nouveau jalon vers un retour durable de l’humanité sur la Lune, dans l’optique d’y établir une présence à long terme.