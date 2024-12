L'Apple Watch Series 9 fait l'objet d'un super deal avant Noël. Au cours d'une offre à durée limitée, la montre connectée proposée dans son modèle GPS + Cellular et son format 45 mm bénéficie d'une réduction de 215 euros chez Rakuten.

Rakuten profite de l'arrivée imminente de la période de Noël pour vous proposer l'Apple Watch Series 9 à prix réduit. Depuis la boutique française Boulanger, la montre connectée disponible dans son format 45 mm et son modèle GPS + Cellular est à 384,02 euros au lieu de 599 euros.

Le tarif préférentiel est obtenu grâce au code BOULANGER15 qui est valable dans la limite des 2000 coupons mis à disposition par le site e-commerce. Pour information, si vous êtes membre du ClubR Rakuten, vous gagnerez 1920 Rakuten Points, soit l'équivalent d'une remise de 19,20 euros à valoir sur votre prochaine commande passée sur la plateforme commerciale.

Officialisée à la rentrée 2023 par Apple, la Watch Series 9 embarque un écran tactile Retina LTPO OLED de 1,9 pouce avec une définition de 484 x 396 pixels, une densité de 326 ppi et une luminosité maximale de 2 000 nits. La montre connectée de la marque à la Pomme est aussi équipée d'un CPU Apple S9 SiP avec une puce sans fil W3 Apple, une puce à bande ultralarge de deuxième génération et un moteur neuronal à 4 cœurs.

Fonctionnant sous le système WatchOS 10 et compatible avec la 4G, la montre connectée liée à l'offre Rakuten (référence MRMG3QF/A) dispose aussi d'une batterie Li-Ion de 308 mAh, d'une capacité de stockage de 64 Go et d'une autonomie pouvant atteindre les 18 heures suivant son utilisation. Enfin, la connectivité se compose essentiellement de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du LTE, du GPS et de la norme Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n.