Utiliser votre banque sur un smartphone Android ancien est trop risqué, voici pourquoi

Google est en train de renforcer la sécurité sur le système d'exploitation Android avec l'arrivée prochaine de mises à jour de sécurité mensuelles obligatoires. De quoi bénéficier aux applications les plus sensibles comme celles de votre banque ou de votre portefeuille crypto. En tout cas sur les appareils assez récents.

Un rapport repris par nos confrères de Phonearena indique que Google se prépare à imposer des mises à jour de sécurité mensuelles sur les smartphones Android assez récents. Une mesure qui apparaît indispensable, en particulier pour permettre aux banques et autres institutions financières de proposer des applications au niveau des dernières menaces cybersécuritaires.

Très concrètement, le Play Store ne vous imposera pas directement de les installer. Toutefois réaliser certaines opérations sensibles dans les applications de finance devrait devenir impossible sur les smartphones récents si toutes les mises à jour n'ont pas été appliquées. Un comportement qui n'est pas pensé comme une contrainte à l'utilisation. Mais plutôt, vous l'aurez compris, comme une barrière nettement plus imposante contre les pirates.

L'absence de mises à jour de sécurité est un problème plus dangereux que vous ne le pensez

Même si on ne sait pas encore exactement quand ces modalités seront mises en place, on sait déjà que cette mesure concernera tous les appareils sous Android 13 et ultérieurs. Les smartphones tournant sous des versions plus anciennes n'en seront donc pas. Et ce, quand bien même ils vous permettront quand même d'utiliser des applications de banque et de finance.

Ce qui signifie que les smartphones sous Android 13 et ultérieurs n'offriront pas du tout les mêmes garanties sécuritaires que les appareils plus anciens. Pour ne rien arranger, si l'appareil est un peu trop ancien, il y a des chances pour que vous cessez déjà de recevoir des mises à jour de sécurité. Ce qui laisse donc des failles documentées exploitables facilement pour les pirates.

Et qui invite donc à la plus grande prudence sur l'utilisation d'applications de finance sur les smartphones Android un peu anciens. Si l'utilisation de telles applications est absolument nécessaire, c'est clairement un coup pour la durabilité – ou tout du moins l'usabilité – de votre smartphone. Cela a beau être réellement agaçant, mais la seule vraie solution, en l'état, est alors de changer de smartphone, en optant pour un mobile récent.