Apple Watch Series 10 (46 mm) : la montre connectée est à son prix le plus bas

Voici une offre intéressante pour celles et ceux qui souhaitent avoir l'Apple Watch Series 10 en promotion ! En ce moment, Amazon vous permet d'avoir le format 46 mm de la dernière montre connectée de la marque à la Pomme à un prix très attractif.

L'Apple Watch Series 10 fait l'objet d'un bon plan sur la plateforme italienne d'Amazon. Actuellement, la montre connectée de la firme de Cupertino proposée dans son format 46 mm est au prix exact de 392,46 euros après avoir ajouté le produit au panier. Des frais de port à hauteur de 4,91 euros sont appliqués dans le cas d'une livraison en France. Au total, la Watch Series 10 d'Apple revient donc à 397,37 euros, ce qui correspond au meilleur tarif constaté jusqu'à présent.

Lancée par Apple à la rentrée de septembre 2024, la Watch Series 10 associée au bon plan Amazon convient aux tours de poignet de 160 à 210 mm. C'est une montre connectée qui dispose d'un écran Retina LTPO3 OLED de 1,96 pouce avec une définition de 496 x 416 pixels et une densité de 326 ppp.

L'Apple Watch Series 10 embarque également une puce SiP S10 (incluant un processeur bicœur 64 bits et le Neural Engine 4 cœurs), une capacité de stockage de 64 Go, une autonomie de 18 heures en utilisation normale et le système d'exploitation watchOS 11.

La montre dispose de plusieurs capteurs tels que la fréquence cardiaque, la température, la boussole, l'altimètre, l'accéléromètre, le gyroscope et la luminosité ambiante. Pour terminer, la connectivité de la montre est assurée par la présence du Wi-Fi 802.11 b/g/n, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du GPS et du NFC.