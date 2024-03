Model Y : Tesla stoppe la production à cause d’un sabotage à la Gigafactory de Berlin

La Gigafactory de Tesla à Berlin vient de subir un arrêt forcé à la suite d'un incendie survenu sur un pylône à haute tension à proximité, un sabotage récemment revendiqué. Cet événement révèle la vulnérabilité des infrastructures industrielles face à des actes malveillants.

La Gigafactory de Tesla à Berlin, épicentre de la production européenne de la Model Y, se trouve à un tournant majeur de son développement. Alors que l'entreprise envisage d'élargir ses installations pour accueillir la production de la très attendue Tesla Model 2, un modèle destiné à révolutionner l'accessibilité des véhicules électriques, elle se heurte à un obstacle inattendu. Un récent vote au sein de la communauté locale de Grünheide, où se situe l'usine, a révélé une forte opposition au projet d'extension.

La raison principale de cette réticence ? La nécessité de raser une portion significative de forêt pour réaliser cette expansion, une démarche qui a suscité l'émoi et le refus catégorique des habitants. Face à cette forte opposition, Tesla est confrontée à la complexité de concilier ses objectifs d'expansion industrielle avec le respect de l'environnement et l'adhésion de la communauté locale. L'entreprise a proposé des mesures compensatoires pour réduire l'impact écologique de son agrandissement, mais le problème persiste.

Tesla : la production de la Gigafactory de Berlin est à l'arrêt à cause d’une attaque malveillante

Ce matin, un incendie a éclaté au niveau d'un pylône à haute tension proche de la Gigafactory de Tesla à Berlin, entraînant une coupure totale de l'électricité, affectant l'usine et les zones résidentielles environnantes. La nature et la cible de cet incendie poussent à envisager l'acte comme un sabotage délibéré, visant à porter atteinte à la production du constructeur automobile. L'attaque de cette infrastructure clé révèle non seulement une faille dans la sécurité de l'usine, mais aussi l'existence de tensions potentielles avec des groupes opposés à l'activité ou à l'expansion de la marque dans la région. La spécificité et la gravité de l'incident suggèrent une intention claire de nuire à l'entreprise par des actions déstabilisantes.

La production à la Gigafactory de Berlin a dû être complètement suspendue. Les dommages à l'infrastructure électrique ont non seulement eu un impact économique immédiat sur Tesla, mais ont aussi soulevé des préoccupations chez les habitants de la région quant à la vulnérabilité de leur approvisionnement en énergie.

Une révélation surprenante a émergé concernant l'origine de l'incendie qui a perturbé la Gigafactory de Tesla à Berlin. Une lettre, attribuée à un groupe militant se nommant “Groupe Volcano”, a été découverte sur un site web de médias alternatifs, revendiquant la responsabilité de l'attaque présumée par incendie criminel contre l'usine. Selon cette lettre, l'acte était destiné à marquer le 8 mars, Journée Internationale des Femmes, et critiquait la consommation de ressources et l'impact environnemental de Tesla, dénonçant la production massive de véhicules. La police a pris connaissance de cette lettre et est en train de vérifier son authenticité, ajoutant une nouvelle dimension aux enquêtes en cours sur l'incident.

Source : Reuters