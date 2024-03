Hyundai annonce une nouvelle Ioniq 5 avec plus d’autonomie et d’autres nouveautés

Hyundai vient d'annoncer une mise à jour majeure de l'ensemble de la gamme Ioniq 5, qui débutera ce mois-ci sur son marché domestique et atteindra d’autres marchés en début d’année.

Le « SUV » électrique de Hyundai, la Ioniq 5, et une voiture assez populaire, mais le constructeur automobile coréen ne se repose pas pour autant sur ses lauriers, puisqu’il vient d’introduire une version améliorée du véhicule. Le changement le plus notable est l'augmentation de la capacité de la batterie pour les versions à autonomie étendue de la Ioniq 5, qui passe de 77,4 kWh à 84 kWh.

Cela se traduira par une plus grande autonomie, bien que Hyundai n'ait pas encore révélé les chiffres exacts. Sur la base de la taille de batterie précédente, la Ioniq 5 de base à grande autonomie avait une autonomie de 507 km. Avec la nouvelle batterie, elle pourrait atteindre environ 550 km.

Lire également – Hyundai prépare l’arrivée de la Ioniq 6 N, sa voiture électrique la plus puissante à ce jour

Quelles autres améliorations pour la Ioniq 5 ?

L'extérieur de la Ioniq 5 a également été rafraîchi, avec de nouveaux pare-chocs avant et arrière qui ajoutent 20 mm à la longueur du véhicule, qui mesure désormais 4 665 mm. La hauteur et la largeur restent inchangées. Le spoiler arrière a été allongé de 50 mm et les roues ont été redessinées pour améliorer l'aérodynamisme du véhicule.

L'intérieur de la Ioniq 5 a également reçu quelques améliorations, comme un nouveau design du volant et une meilleure disposition des commandes d'infodivertissement et de climatisation. La console centrale dispose désormais d'un bouton physique qui permet d'accéder aux fonctions fréquemment utilisées, telles que les sièges chauffants et ventilés, le volant chauffant et la fonction d'aide au stationnement. Le socle de recharge sans fil pour les smartphones a également été déplacé de la partie inférieure à la partie supérieure de la console.

Le logiciel de la Ioniq 5 a également été mis à jour, le système d'infodivertissement étant désormais doté d'un “cockpit de navigation pour voiture connectée” (ccNC), qui, selon Hyundai, offrira une expérience utilisateur plus intuitive et plus pratique.

La Ioniq 5 mise à jour sera également équipée de nouvelles fonctions de sécurité et de commodité, telles qu'un volant à détection des mains libres (HOD), qui surveillera l'attention du conducteur et l'alertera s'il ne tient pas correctement le volant. D'autres caractéristiques comprennent l'assistance au maintien de la voie, l'assistance au stationnement intelligent à distance et l'assistance à la prévention des collisions en stationnement avant/côté/arrière.

La conduite, la maniabilité et la sécurité de la Ioniq 5 seront également améliorées grâce à quelques améliorations structurelles. Hyundai dévoilera les spécifications complètes et les augmentations de gamme de la gamme Ioniq 5 actualisée à l'approche de son lancement en milieu d'année. Nous vous tiendrons évidemment au courant dès que nous en saurons davantage.