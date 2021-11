Tesla met la pression aux clients qui n’arrêtent pas de repousser la livraison de leur voiture

Tesla a commencé à envoyer des ultimatums aux clients qui repoussent la livraison de leur véhicule depuis plus de six mois. Si la commande n'est pas réglée intégralement avant un certain délai, le constructeur se réserve le droit de l'annuler purement et simplement.

Comme vous le savez, la pénurie mondiale actuelle de composants électroniques pousse les constructeurs automobiles à prendre des décisions drastiques à l'image de Volkswagen qui a suspendu la production des ID.3 et ID.4, ses dernières voitures électriques. Autre exemple avec Toyota qui a réduit sa production mondiale de voitures de 40%.

Chez Tesla, les effets de la pénurie commencent à se faire sentir. Le constructeur a choisi de livrer des Model 3 sans port USB, faute de composants, tandis que la production des nouvelles Model X et Model S a été repoussée en 2023. Et dernièrement, Tesla a décidé d'augmenter le prix de nombreux véhicules sur tous les marchés. Cette fois-ci, Tesla a décidé de s'attaquer aux clients indécis.

Des milliers de commandes toujours en attente aux États-Unis

En effet et comme le rapportent nos confrères du site spécialisé Electrek, Tesla a commencé à envoyer des ultimatums par mail aux clients qui repoussent la livraison de leur véhicule depuis plus de six mois. Le constructeur leur demande de procéder au paiement intégral de leur commande dans un certain délai, sous peine de la voir annulée.

D'après une source d'Electrek, on parle ici de plusieurs milliers de commandes qui sont toujours en attente, notamment aux États-Unis. Dans un contexte où la fabrication de ses véhicules est de plus en plus compliquée, notamment en raison de cette pénurie de puces, Tesla veut s'assurer qu'il produit des voitures pour les clients qui souhaitent en prendre livraison le plus rapidement possible.

Si vous ne le saviez pas, il est possible de commander une Model 3 par exemple, sans pour autant payer la totalité de la somme dans l'immédiat. Tesla demande alors le versement d'un acompte et considère votre commande en attente. Seulement et dans certains cas, des acheteurs repoussent intentionnellement leurs commandes aux États-Unis afin d'en prendre livraison en 2022, lorsqu'ils pourront avoir à nouveau accès à un crédit d'impôt pour leur achat.

Tesla met la pression par mail aux clients indécis

Pour ces multiples raisons, Tesla a donc commencé à envoyer des messages automatisés de ce type aux clients qui ont retardé leur livraison depuis une longue période :

“Bonjour [nom de l'acheteur], Nous vous contactons pour vous offrir une dernière possibilité de prendre la livraison de votre [modèle du véhicule] passée le [date de la commande]. Lorsque nous avons contacté lors de la dernière tentative de livraison, nous avons avez demandé de retarder l'annulation de commande car vous aviez toujours l'intention d'acheter le véhicule. Cependant, nos dossiers indiquent que vous n'avez pas pris livraison du véhicule.

Nous espérons sincèrement que vous choisirez de poursuivre votre commande et de rejoindre Tesla pour accélérer la transition vers une énergie durable, mais nous ne pouvons conserver votre commande plus longtemps si vous ne faites rien […] Si votre commande reste en attente au [date donnée selon la date de la prise de commande], ou si votre commande est à nouveau mise en attente, votre commande sera automatiquement annulée et votre acompte sera intégralement remboursé. Nous vous remercions de votre compréhension et nous espérons que vous commanderez une Tesla le moment venu”, écrit le constructeur dans son mail.