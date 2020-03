Tesla : une mise à jour booste l’autonomie de certaines Model S et X

Tesla booste l’autonomie de certaines Model S et X via une mise à jour. Le PDG de la firme explique que ces améliorations sont le résultat de nombreuses petites optimisations matérielles. La firme ne donne pas le détail des véhicules qui peuvent en bénéficier.

Tesla est en train de pousser une mise à jour sur certaines Model S et X récentes. Or il semble que cette version (2020.4.11) augmente l’autonomie des véhicules concernés. Le mois dernier, Tesla avait annoncé de nouvelles versions « Long Range Plus » des Model S et X dont l’autonomie passait de 528/600 km à 565/627 km en fonction des modèles.

La liste des véhicules concernés reste une inconnue

Comme vous pouvez le constater dans le tweet de @noctechnolog en fin d’article, l’autonomie de cette Model X est passée à 354 miles soit 570 km après la mise à jour – ce qui semble encore plus que l’autonomie annoncée pour la même catégorie de véhicules. L’arrivée d’une telle mise à jour était attendue des utilisateurs, même si à ce stade on ne sait pas vraiment quels véhicules peuvent en bénéficier.

D’ailleurs l’autonomie n’est même pas mentionnée dans les notes de version. Elon Musk a néanmoins révélé selon Elektrek que cette nouvelle autonomie est le résultat « de nombreuses petites améliorations matérielles dans la voiture qui ont été intégrées graduellement au cours des derniers mois ». A en croire l’ingénieur, le logiciel de la voiture sous-performait avant cette mise à jour.

Tesla est l’un des rares constructeurs de voitures électriques à proposer des améliorations de l’autonomie via des mises à jour. A en croire Elektrek, le constructeur est même détenteur d’un record : Tesla parvient a améliorer l’efficience de ses véhicules de 3% en moyenne par an.

#Tesla #modelx got the 2020.4.11 update last night. Looks like this is the range upgrade! pic.twitter.com/WgPgpG7kdo — greg (@noctechnolog) March 3, 2020

Source : Elektrek