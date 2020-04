Tesla : l’accès internet « Premium » est désormais payant en France, 9,99 € par mois

Tesla vient de mettre à jour les conditions de son offre de connectivité internet « Premium ». Auparavant gratuite, cette option passe à 9,99 € par mois pour tous ceux qui ont acheté leur véhicule après le 30 juin 2018.

Tesla vient de mettre à jour ses conditions pour ce que le constructeur appelle la « Connectivité Premium » : il s’agit d’une connection internet via les réseaux 4G, de sorte que le véhicule reste en permanence connecté à internet. L’option connectivité Premium permet en outre de visualiser la circulation en temps réel, d’obtenir des cartes avec vue satellite, et d’accéder où que vous soyez à la vidéo en streaming, à la fonctionnalité Caraoke, à la musique en streaming et au navigateur internet.

Jusqu’alors, la connectivité internet Premium était incluse dans le prix d’achat des véhicules pour toute leur durée de vie. Mais en décembre, Tesla a commencé à envoyer un email à certains clients pour les avertir que l’option deviendrait prochainement payante. Tous les véhicules ne sont pas concernés. Si vous avez acheté votre voiture avant le 30 juin 2018 (inclus) vous continuerez de bénéficier d’un accès internet où que se trouve la voiture, du moment où elle peut se connecter à un réseau 4G.

A l’inverse, certains véhicules qui ne bénéficiaient pas jusqu’alors de la connectivité Premium – notamment la Model Y, Model 3 Autonomie Standard et Model 3 Autonomie Standard Plus – peuvent désormais souscrire à cette option facturée 9,99 € par mois. Tesla précise également que « les véhicules d’occasion commandés à partir du 16 janvier 2020 sont éligibles à l’abonnement de Connexion Premium ».

Tesla offre désormais une période d’essai pour tout achat ou transfert de véhicule. Celle-ci est de un an à compter de la date de livraison pour les nouvelles commandes de Model S, Model X, Model Y et Model 3 avec intérieur Premium, Model 3 Grande Autonomie et Model 3 Performance à compter du 1er juillet 2018.

Ou de 30 jours pour d’autres modèles, comme la Model 3 Autonomie Standard et Autonomie Standard Plus, les véhicules d’occasion commandés à compter du 16 janvier 2020, et les occasions achetées « auprès d’un particulier et ayant fait l’objet d’un transfert de propriété à compter du 21 janvier 2020, sans essai de Connexion Premium actif », précise Tesla.

Un essai « pour la durée de la période d’essai initiale », est également proposé pour toute voiture achetée auprès d’un particulier et ayant fait l’objet d’un transfert de propriété à compter du 21 janvier 2020 avec essai de Connexion Premium actif. Si vous souhaitez souscrire à l’option Connectivité Premium, c’est très simple : rendez-vous simplement dans cotre compte Tesla et ajoutez l’option !