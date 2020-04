Model S, X : Tesla ajoute un mode « Guépard » qui va vous coller au siège via une mise à jour

Tesla est en train de déployer une mise à jour pour les Model S et X qui ajoute notamment un mode « Guépard ». Aussi appelé Ludicrous+ ce mode booste encore davantage l’accélération, grâce à des suspensions avant abaissées et une hausse de l’ordre de 45-50 chevaux disponibles sous la pédale. Une vidéo montre le mode en action.

Tesla est en train de déployer une nouvelle mise à jour gratuite pour les Model S et X. Un upgrade qui comprend une fonctionnalité surprise : un nouveau mode d’accélération encore plus puissant que le mode « Ludicrous » grâce à ce que Tesla qualifie de posture de guépard (Cheetah en anglais dans le texte).

Tesla explique ainsi que « pour améliorer la traction, les suspensions adaptives mettent la voiture dans une posture de guépard (en abaissant l’essieu avant) et ajustent l’amortissement ». Le mode « Ludicrous » actuel abaissait déjà l’essieu avant pour améliorer la traction. Mais le nouveau mode garde l’arrière totalement relevé pour améliorer les caractéristiques d’accélération.

Le YouTubeur DragTimes partage dans une vidéo des premières données intéressantes sur ce nouveau mode. On apprend ainsi que ce mode débloque au passage plus de puissance sur la Model S Performance Raven. La puissance en pic grimpe ainsi de 580 kW à 614 kW, ce qui équivaut à 45 chevaux supplémentaires environ. Le 0-60 miles par heure (1 mph = 1.60934 km/h, 60 miles = 96.56 km ) passe ainsi de 2.47 à 2.41 secondes.

Par ailleurs, on apprend que le lancement de ce mode est nettement plus simple. Pour vous en convaincre, nous vous proposons de regarder le test vidéo de DragTimes. Parmi les autres améliorations de cette mise à jour, on trouve une mise à jour de la fonctionnalité DashCam, ainsi que des infos plus précises sur le réseau de surperchargeurs.

Source : Electrek