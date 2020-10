Model 3 : un imbécile en BMW crache sur sa Tesla juste avant de causer un énorme accident

Une altercation entre le propriétaire d'une Tesla Model 3 et le propriétaire d'une BMW a viré à la catastrophe, occasionnant un quadruple accident.

Comme vous le savez peut-être, les Tesla Model 3 sont équipées de plusieurs caméras embarquées. Le mode Sentinelle, intégrée en 2019 sur les Tesla dotées de l'Autopilot amélioré, surveille et filme à 360° les alentours de la berline. Ce système a pour vocation de dissuader les vols et les actes de vandalisme, et permet de fournir des preuves aux assurances et aux forces de l'ordre en cas de problème.

En outre, la Tesla Model 3 embarque également une autre caméra située juste au-dessus du rétroviseur intérieur. Depuis une mise à jour déployée en juin 2020, cette caméra est capable de filmer les passagers quelques secondes précédant un accident de la route. Grâce à ces extraits, le constructeur souhaite se pencher sur le comportement des conducteurs avant une collision.

Et comme dit plus haut, cette armada de caméras peut s'avérer utile, notamment lorsqu'un automobiliste un peu remonté cherche à en découdre. C'est ce qui est arrivé au propriétaire d'une Tesla Model 3. Alors qu'il attendait à un feu rouge, une prise de bec débute avec le propriétaire d'une BMW. Les deux véhicules sont côte à côte.

“Ce que l'extrait ne montre pas, c'est que le conducteur de la BMW a ouvert sa portière, est sorti de sa voiture, a essayé de me pousser pour que je sorte de ma voiture afin que je me batte avec lui. Quand j'ai ignoré ces tentatives, c'est là que la séquence commence. Il crache sur moi et me jette une pièce de 25 cents sur la voiture. Tout ça parce que j'ai klaxonné quand j'ai remarqué qu'il s'approchait de l'arrière de ma voiture”, détaille le propriétaire de la Tesla Model 3.

Il faut préciser que l'impact de la pièce sur la carrosserie a déclenché les caméras, ce qui nous permet de bénéficier de la vue cockpit du propriétaire de la Tesla Model 3. À ce moment précis, le conducteur bien remonté de la BMW décide d'accélérer subitement et de griller le feu… Vous vous en doutez, ce qui devait arriver arriva. Une voiture s'engage à ce moment-là, résultat : un quadruple accident, une note salée à payer pour le fautif, et un retour de karma instantané.

