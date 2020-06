Tesla : une mise à jour active la caméra qui filme les passagers avant un accident

Tesla a décidé d’activer la Cabin Camera, la caméra capable de filmer l’habitacle de ses voitures juste avant un accident de la route, via une mise à jour. Grâce à cette caméra, le constructeur automobile cherche à mieux comprendre la réaction des passagers d’un véhicule lors d’une collision.

Tesla déploie actuellement la mise à jour 2020.24.5 sur ses voitures électriques. Cette nouvelle version du firmware de l’ordinateur de bord comporte plusieurs nouveautés dédiées à la sécurité routière. La mise à jour comprend ainsi une amélioration de la caméra de recul, de la fonction Walk Away qui verrouille les portières automatiquement dès que le conducteur s’éloigne, et des améliorations générales aux systèmes de visualisation de la conduite.

Tesla veut savoir comment les passagers réagissent lors d’un accident de la route

Surtout, la mise à jour 2020.24.5 active la caméra capable de filmer l’habitacle de la voiture. Néanmoins, Tesla suspend l’activation de cette caméra à la décision du propriétaire. Concrètement, la Cabin Camera logée juste au dessus du rétroviseur central va filmer les passagers de la voiture quelques secondes avant un accident de la route.

« Aidez Tesla à continuer de développer des véhicules plus sûrs en partageant les données de la caméra de votre véhicule. Cette mise à jour vous permettra d’activer la caméra de cabine intégrée au-dessus du rétroviseur. Si elle est activée, Tesla enregistrera automatiquement des images et un court clip vidéo juste avant une collision pour aider les ingénieurs à développer des fonctionnalités et des améliorations à l’avenir » explique Tesla dans le changelog de la mise à jour.

Sans surprise, la firme d’Elon Musk assure que les images enregistrées par la caméra sont anonymes. En clair, les images capturées avant une collision ne seront jamais mises en corrélation avec le numéro de série de votre voiture « afin de protéger votre vie privée », affirme Tesla. Allez-vous activer la caméra ? On attend votre avis dans les commentaires.