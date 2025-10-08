Les nouvelles Tesla « bon marché » font polémique, voici pourquoi la stratégie d’Elon Musk déraille

Après plusieurs jours d’attente et de rumeurs, Tesla a dévoilé ses nouvelles versions « Standard ». L’annonce, censée rendre la marque plus accessible, n’a pas eu l’effet escompté. Entre baisse de prix et recul d’image, le pari d’Elon Musk s’annonce délicat.

Depuis plusieurs jours, un étrange teaser publié sur X attisait la curiosité des fans de Tesla. Certains espéraient l’annonce tant attendue de la nouvelle Roadster, d’autres imaginaient un projet inédit. L’attente a pris fin avec une révélation bien différente. Au lieu d’un modèle futuriste, le constructeur américain a choisi de miser sur la sobriété.

Tesla a lancé aux États-Unis deux nouvelles versions allégées de ses véhicules phares : la Model 3 et le Model Y « Standard ». Ces déclinaisons se veulent plus accessibles, mais elles marquent aussi un net recul sur le plan des équipements. Elles apparaissent au moment où la marque fait face à la fin du crédit d’impôt fédéral pour les voitures électriques, un coup dur pour les ventes locales.

Meet Model Y Standard & Model 3 Standard – our most affordable vehicles Ultra-low cost of ownership, engineered for safety & comes with the best Tesla features you love – 321 mi of range

– Extreme efficiency that takes you farther + saves you $$

– Minimal maintenance

– Can… pic.twitter.com/2cMQ5NW6Yf — Tesla (@Tesla) October 7, 2025

Tesla réduit les prix des Model 3 et Model Y Standard

La Model 3 Standard démarre à 36 990 $ (environ 35 000 €) et le Model Y Standard à 39 990 $ (environ 38 000 €). Ces tarifs représentent une baisse d’environ 5 000 $ par rapport aux versions précédentes. Mais pour y parvenir, Tesla a fait plusieurs concessions : batterie réduite à 69 kWh, disparition de l’écran arrière, réglages manuels du volant et du rétroviseur, et simplification du système audio. Même les barres lumineuses avant et arrière ont disparu, tout comme certaines finitions haut de gamme.

Liste des modèles et prix des nouveau modèles Tesla Standard :

Model 3 Standard : 36 990 $ ( environ 35 000 €)

Model Y Standard : 39 990 $ (environ 38 000 €)

Malgré ces réductions, le lancement n’a pas convaincu les investisseurs. Le titre Tesla a chuté de près de 4 % après l’annonce, preuve d’un accueil mitigé. Aux États-Unis, la disparition du crédit d’impôt de 7 500 $ rend même ces modèles plus chers qu’avant pour les acheteurs. En Europe, la situation pourrait être plus favorable : si le fabricant applique la même baisse, les versions Standard arriveraient autour de 35 000 € pour la Model 3 et 38 000 € pour le Model Y. Ces tarifs permettraient enfin à la marque californienne de séduire un public plus large.