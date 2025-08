Tesla ne vend plus de Model S et X en Europe, la fin d’une ère ?

Commander une Model S ou X n'est plus possible en Europe. Tesla préfère se concentrer sur les Model 3 et Y, ses voitures électriques les plus populaires.

Il y a quelques semaines, Tesla annonçait les nouvelles versions de ses Model S et X. Dans la foulée, il paraît que le constructeur automobile ait retiré la possibilité d'acheter les Model S et X en Europe. Sur le site officiel, il n'est en effet plus proposé de configurer l'un de ces véhicules pour passer commande. Le seul moyen de se procurer l'une de ces voitures auprès de Tesla actuellement est d'opter pour un modèle déjà produit et en stock, ce qui limite l'intérêt puisque les consommateurs ne peuvent pas personnaliser leur véhicule comme bon leur semble.

Electrek rappelle qu'un phénomène semblable avait déjà eu lieu en 2021, après l'annonce des Model S et X restylés. Tesla avait fermé les commandes en Europe pendant une période de six mois, avant de les rouvrir. Mais cette fois, il n'est pas certain que les Model S et X effectuent leur retour sur le vieux continent.

Les Model 3 et Y seules survivantes

Les délais d'attente pour une commande de Tesla Model S ou X en Europe étaient longs. C'est peut-être pourquoi le fabricant a préféré arrêter d'en prendre pour l'instant. Mais n'allez pas croire que cela signifie que la demande est forte et que Tesla croule sous les commandes. Non, ces deux modèles ne sont plus du tout populaires en Europe, éclipsés par les Model 3 et Y. Tesla s'est adapté à ce manque d'engouement en limitant la production, d'où ces délais. On rappelle aussi que les Model S et X sont toujours produits aux États-Unis, complexifiant encore la logistique. Seuls les Model 3 et Y sont fabriqués dans la Gigafactory de Berlin pour alimenter le marché européen.

On ne sait donc pas si les Model S et X reviendront chez nous. L'espoir demeure, mais leur disparition des pays où l'on roule à gauche (Royaume-Uni, Japon et Australie) n'invite pas à l'optimisme. Il ne serait pas surprenant que Tesla se penche sur d'autres priorités, comme son Model Y d'entrée de gamme.