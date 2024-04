Cette voiture électrique promet un passage à la borne de recharge de moins de 12 minutes

Alors que les technologies de batteries continuent de progresser, celles-ci réduisent de plus en plus le temps de chaque recharge. Une voiture électrique promet d’ailleurs un arrêt de seulement 12 minutes aux bornes.

Lorsqu'il s'agit d'adopter un véhicule électrique, les temps de charge constituent depuis longtemps l'un des principaux obstacles et l'une des principales sources d'inquiétude pour les conducteurs qui abandonnent leurs voitures thermiques. Cependant, une version actualisée de la voiture électrique de luxe Zeekr 001, fabriquée en Chine, vient d'offrir des performances de charge qui pulvérisent tous les autres véhicules électriques.

Selon les tests effectués par le constructeur, la Zeekr 001 2023 équipée d'un nouveau pack de batteries de 95 kWh de CATL peut se recharger de 10 % à 80 % en seulement 11 minutes et 28 secondes lorsqu'elle est connectée aux chargeurs ultrarapides V3 de 600 kW de Zeekr.

Lire également – Recharger votre voiture électrique coûtera plus cher à partir de février 2024

Une recharge à toute vitesse pour cette voiture électrique

Au cours de cette session de charge rapide comme l'éclair, les instruments de Zeekr ont enregistré le 001 atteignant un taux de charge maximal stupéfiant de 546,4 kW, presque le double des taux maximaux atteignables par les véhicules électriques américains les plus rapides comme le GMC Hummer EV et ses 350 kW au maximum.

Plus impressionnant encore, la Zeekr a maintenu un débit de charge de plus de 540 kW entre 10 % et 35 % de l'état de charge, avant de redescendre progressivement à un taux toujours remarquablement élevé de 250 kW. En moins de cinq minutes à ces niveaux stratosphériques, l'autonomie de la voiture a augmenté de 264 km.

L'élément clé est la nouvelle architecture électrique de 800 V de Zeekr, associée à la batterie de pointe “Shenxing” au phosphate de fer lithié (LFP) de CATL, qui intègre des mesures exotiques de contrôle de la température pour maintenir ces vitesses de charge fulgurantes, même dans des conditions de gel, l’un des plus gros ennemis des voitures électriques.

Il est vrai que l'accès réel aux chargeurs ultrarapides de 600 kW reste extrêmement limité pour l'instant, tant en Chine que sur le marché mondial. Et la batterie à haut rendement de Shenxing n'est actuellement disponible que sur la variante AWD Zeekr 001. Heureusement, ces technologies de batterie et de recharge devraient se démocratiser dans plus de modèles d’ici les prochaines années. D'autres constructeurs automobiles, comme Li Auto, ont laissé entendre qu'ils pourraient atteindre des temps de recharge ultra-rapides similaires sur leurs prochains modèles.