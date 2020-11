MIUI 12.2.1.0 : la mise à jour Xiaomi est truffée de bugs, ne l’installez surtout pas

La mise à jour 12.2.1.0 de MIUI 12, qui intègre des fonctionnalités inédites pour l'application photo des derniers flagships de la marque, causerait de sérieux problèmes de stabilité. Le constructeur recommande de ne pas installer la MAJ.

Ce 19 novembre 2020, Xiaomi a commencé à déployer la mise à jour 12.2.1.0 de MIUI 12, sa surcouche maison basée sur Android 10 ou 11 selon versions. Cette MAJ est principalement destinée à améliorer les performances des capteurs et de l'application Photo de ses derniers flagships comme le Mi 10, le Mi 10 Pro ou encore le Redmi K30 Pro.

Avec ce patch, l'application Mi Camera bénéficie de plusieurs modes inédits, comme le mode “Shuttle Crowd” pour la foule, ou encore le mode “Neon Night Curtain” pour ajouter des effets lumineux à vos clichés. Seulement, il s'avère que la mise à jour est truffée de bugs et provoque de nombreux problèmes de stabilité sur les appareils cités précédemment. La situation est si critique que Xiaomi recommande de ne pas télécharger la MAJ pour l'instant.

Les avaries sont nombreuses : impossibilité de se connecter à Internet depuis une seconde carte SIM, insensibilité de l'écran tactile durant la recharge, baisse drastique du nombre d'images par seconde en jeu, consommation d'énergie plus élevée, retard conséquent dans la réalisation des captures d'écran, cas de surchauffe… Pour l'instant, vous l'aurez compris, mieux vaut ne pas télécharger la MAJ 12.2.0.1 de MIUI 12 et attendre le déploiement d'un patch peut-être plus “sain”.

La version stable de MIUI 12 se déploie progressivement

Pour rappel, Xiaomi a présenté la version internationale de MIUI 12 ce 4 novembre 2020. La surcouche est basée sur Android 10 ou 11 selon les versions et améliore de nombreux aspects de l'interface utilisateur. Le constructeur avait d'ores et déjà dévoilé la version chinoise en mai 2020. L'entreprise chinoise déploie progressivement la version stable de MIUI 12 sur une cinquantaine de smartphones Xiaomi et Redmi.

Parmi les apports majeurs de cette nouvelle ROM custom, on note l'intégration de nouvelles transitions entre les écrans et les applications via des animations 3D gérées par deux moteurs. Les fameux fonds d'écran cosmiques font aussi leur entrée sur MIUI 12. Il faut ajouter à cela un système de permissions et de partage plus respectueux de la vie privée, un mode multitâche retravaillé, l'ajout d'un nouveau mode d'économie d'énergie ou encore la mise en place d'un tiroir d'applications. Enfin, MIUI 12 intègre le mode sombre sur l'ensemble du système.

