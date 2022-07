Minecraft estime que les NFT sont des arnaques et refuse de les intégrer à son jeu

Mojang, le studio derrière Minecraft, a été très clair sur la question des NFT dans son dernier billet de blog : ces derniers n’ont pas leur place dans le jeu. Selon la firme, ces derniers n’apportent aucune valeur aux joueurs ni au jeu vidéo, en plus d’entraîner le plus souvent des pertes irrécupérables. Elle interdit ainsi toute utilisation liée à ces actifs numériques.

Si l’engouement (presque) général pour les NFT semble désormais derrière nous, quelques adeptes continuent de croire en cette économie parallèle. Cela signifie que certains espèrent encore que ceux-ci intègrent leur jeu préféré. La question avait fait grand bruit plus tôt dans l’année, alors que plusieurs studios avaient annoncé se lancer dans le projet, souvent juste avant de faire machine arrière face au tollé général engendré.

Mais alors que certains studios n’ont pas encore lâché l’affaire, à l’image de Square Enix, beaucoup refusent catégoriquement d’inclure des NFT dans leurs jeux. Minecraft, l’un des titres les plus populaires de la planète, était jusque là resté silencieux sur la question. Gageons que plusieurs joueurs ont posé la question à Mojang, puisque ce dernier a fini par détruire tout espoir de voir un jour des NFT dans le jeu de construction.

Minecraft dit non aux NFT

La raison est simple : les NFT ne sont pas en accord avec les valeurs de Minecraft, explique le studio. Si ce n’est pas assez clair, ce dernier développe un peu loin de manière beaucoup plus frontale : « Chacune de ces utilisations des NFT et autres technologies blockchain crée une propriété numérique basée sur la rareté et l’exclusion ». Vous en voulez encore ? « Nous craignons également que certains NFT tiers ne soient pas fiables et finissent par coûter cher aux joueurs qui les achètent. »

Traduction : les NFT sont des arnaques ne servant qu’à inciter les joueurs à verser leur argent pour peu d’avantages. Mojang réitère plusieurs fois sa position sur le sujet, déclarant que « la mentalité du prix spéculatif et de l’investissement autour des NFT détourne l’attention du jeu et encourage le profit, ce qui, selon nous, est incompatible avec la joie et le succès à long terme de nos joueurs. »

Autrement dit, les NFT dans Minecraft, ce n’est pas pour tout de suite. Mojang n’est pas le premier à se positionner de la sorte. En février dernier, le site itch.io qualifiait déjà les NFT d’arnaques.

