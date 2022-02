Le site itch.io déclare que les NFT sont “une arnaque” et demande aux fans de crypto de “changer de vie”

La polémique causée par l’arrivée des NFT dans le jeu vidéo n’en finit pas d’enfler. Après de nombreux studios, c’est au tour de la plateforme itch.io de donner son avis très tranché sur la question. En effet, le site n’y est pas allé avec le dos de la cuillère en déclarant que les NFT ne sont ni plus ni moins qu’une arnaque.

Environ un an après leur percée auprès du grand public, les NFT n’ont jamais autant fait parler d’eux. Certains annoncent la prochaine révolution numérique, d’autres appellent à la prudence, tandis que les plus virulents dénoncent les nombreuses dérives engendrées par la technologie. Comme souvent sur Internet, les avis sont donc très polarisés, poussant divers gouvernements à mettre en place des mesures de régulation.

Pour beaucoup, la goutte d’eau qui a fait déborder le vase a été l’annonce d’Ubisoft d’intégrer des NFT dans ses jeux. Malgré la polémique, plusieurs studios ont emboîté le pas, causant une colère sans précédent chez les joueurs qui craignent un désastre similaire aux microtransactions. Certains, comme Square Enix et Konami, ont suivi le mouvement avec enthousiasme. D’autres se veulent rassurants en affirmant que leurs jeux ne proposeront jamais de NFT.

itch.io tacle méchamment les fans de NFT

Le site itch.io, véritable institution auprès des développeurs plus ou moins amateurs, rentre dans cette dernière catégorie. À ceci près que sa prise de position est pour le moins… claire, pour rester poli. En effet, la plateforme qui héberge des milliers de jeux indépendants a pris la parole ce week-end sur Twitter en ces termes : « Certains nous ont demandé quelle était notre position sur les NFT. Les NFT sont une arnaque. Si vous pensez qu’ils sont légitimement utiles pour autre chose que l’exploitation des créateurs, les escroqueries financières et la destruction de la planète, veuillez s’il vous plaît reconsidérer vos choix de vie. Peace. »

Le site ne s’arrête d’ailleurs pas là et a enfoncé le clou dans un second tweet : « À toutes les entreprises qui disent soutenir les créateurs et qui soutiennent également les NFT de quelque manière que ce soit, allez vous faire foutre. Elles ne se soucient que de leur propre profit et de la possibilité de s’enrichir avant tout le monde. Surtout si l’on tient compte du discours désormais facilement accessible concernant les problèmes des NFT. »

Bien entendu, il est aisé pour itch.io de tenir ce point de vue. À héberger des jeux indépendants, le site n’a que très peu d’intérêt à soutenir les NFT et encore moins à les intégrer dans ses fonctionnalités. Ceci étant dit, alors que des photos de poubelle se vendent 220 000 euros et que des créateurs se font voler leur chaîne YouTube, il est plutôt compréhensible de partager cet avis.