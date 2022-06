Vous pourrez bientôt utiliser votre iPhone à la place de la webcam de votre Mac

Et si les capteurs photo de votre iPhone se transformaient en webcam pour votre Mac ? Voilà plutôt une excellente idée pour qui se lamente de la piètre qualité de la webcam intégrée à leur ordinateur, et c'est ce que va proposer Apple très prochainement via la nouvelle version de macOS Ventura.

C'est lors de l'une de ses keynotes annuelles, en l'occurrence la WWWDC 2022, qu'Apple a présenté toutes les nouveautés qui attendent les utilisateurs de macOS Ventura. Parmi la ribambelle de nouvelles fonctionnalités que compte le système d'exploitation, on en trouve une qui est plutôt bien vue pour qui aimerait profiter de l'excellente qualité de captation de l'iPhone, plutôt que des possibilités moyennes offertes par un Mac.

Apple va ainsi proposer aux utilisateurs de MacBook de poser leur iPhone tout en haut de l'écran de leur ordinateur, et d'utiliser ainsi les capteurs photo arrière de leur smartphone en guise de webcam.

Quand l'iPhone se transforme en Webcam pour Mac

La fonctionnalité en question, baptisée Continuity Camera, permet de récupérer le flux vidéo de l'iPhone et de le transmettre aux applications macOS compatibles. Ainsi, il sera possible de recourir à son “iPhone transformé en Webcam” au sein d'applications d'appels vidéo comme Teams, FaceTime ou WebEx.

Notez néanmoins que ce n'est pas la première application du genre à proposer une telle opération. Camo Webcam (par exemple), qui prend en charge des application comme Meet, Team ou Zoom, fait exactement la même chose sur macOS et Windows. Mais ce sera la première fois que l'OS d'Apple proposera nativement une telle fonctionnalité.

À moins de s'armer d'une pile de livres et de faire tenir en équilibre l'iPhone (périlleux), il faudra bien évidemment ajouter un petit support pour faire tenir le smartphone à l'arrière du MacBook. Apple s'est donc associé au fabricant Belkin pour proposer aux utilisateurs un petit support dédié dans le courant de l'année.

Cette nouvelle fonctionnalité sera accessible à l'ensemble des utilisateurs d'iPhone et de MacBook via une simple mise à jour logicielle. Il n'y a rien à brancher, toute l'opération se fait instantanément et sans fil. Aucun upgrade matériel, à l'exception du support précédemment évoqué, ne sera nécessaire.

À lire aussi : Apple annonce le MacBook Air M2, fin, léger et surpuissant