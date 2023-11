Zoom et Teams vous font dormir et d’après cette étude scientifique, c’est tout à fait normal

Les vidéoconférences sont fatigantes. Ces universitaires autrichiens l’ont prouvé au cours d’une étude menée en octobre 2023.

Les vidéoconférences connaissent un pic de popularité depuis 2020. Plutôt que de se rassembler dans une pièce, les professionnels préfèrent désormais participer à des « visios » à travers des logiciels tels que Microsoft Teams, ou encore Zoom. Si utiles que soient ces technologies, les spécialistes de santé et la communauté scientifique ont constaté que cette nouvelle forme d’interaction sociale « a aussi un côté sombre, appelé fatigue de la vidéoconférence (VCF) ». Des professeurs de l’université de Graz se sont penchés sur ce phénomène.

Selon les professeurs Riedl, Kostoglou, Wriessnegger et Müller-Putz, la fatigue de la visioconférence est un phénomène cognitif très sérieux qui s’exprime d’un point de vue physique en modifiant nos ondes cérébrales et notre rythme cardiaque. Pour soutenir leur argument, ils ont « recueilli et analysé des données d’électroencéphalographie et d’électrocardiographie afin de déterminer si le VCF peut être prouvé au niveau neurophysiologique ». Dans le cadre de leur expérience, ils ont analysé un groupe de 35 sujets de 24 ans de moyenne d’âge. Ces derniers ont été soumis à des cours magistraux en face à face et par vidéoconférence.

Les vidéoconférences ont des effets neurophysiologiques néfastes, il ne faut pas en abuser, selon ces scientifiques

Les conclusions qu’ils ont tirées de leur expérience parlent d’elles-mêmes. D’après les scientifiques, « 50 minutes de vidéoconférence entraînent des changements dans le système nerveux humain qui […] peuvent sans aucun doute être interprétés comme de la fatigue », si on les compare à une condition de face-à-face.

Pour les professeurs, la vidéoconférence est très utile, mais il ne faut pas en abuser, et elle ne doit pas être considérée comme un substitut aux interactions en face à face. Lorsque l’on sait que les experts annoncent que l’utilisation de la visioconférence va croître de 10 % par an d’ici 2032, les médecins peuvent s’attendre à voir débarquer une armée de travailleurs fatigués dans leurs cabinets dans les années qui viennent.