Vous utilisez Microsoft Edge ? D’après Google, vous êtes victime d’un chantage

Google et plusieurs de ses alliés n'y sont pas allé par quatre chemins pour décrires les pratiques commerciales de Microsoft. Dans un communiqué, plusieurs navigateurs web accusent en effet la firme de Redmond de faire du chantage à ses utilisateurs pour qu'ils utilisent Edge.

On connaît la fâcheuse tendance de Microsoft à être légèrement envahissant quand il s'agit de faire la promotion de ses produits. Son navigateur Edge, évidemment, n'échappe pas à la règle. Il y a quelques jours, nous nous “étonnions” en effet de voir le logiciel espionner ses utilisateurs pour s'assurer qu'ils utilisent Copilot plutôt que ChatGPT. Un exemple parmi tant d'autres, venant à s'ajouter à une longue, très longue liste.

Si bien que la concurrence commence à en avoir assez, nous menant ainsi à une situation particulièrement ironique : Google accusant Microsoft de pratiques anticoncurrentielles. Bien que ce constat est particulièrement savoureux, la rigueur oblige à préciser que la firme de Mountain View n'est pas la seule. En vérité, c'est tout le Browser Choice Alliance, un coalition de plusieurs navigateurs web comptant entre autres Chrome donc, mais aussi Opera ou encore Vivaldi, qui s'en est pris à Microsoft dans un récent communiqué.

Les navigateurs web en ont assez des pratiques commerciales de Microsoft Edge

“Au lieu de rivaliser sur le mérite et de laisser les utilisateurs choisir le navigateur le mieux adapté à leurs besoins, Microsoft tente désormais de les séduire en leur promettant des points Microsoft Rewards qui ont une valeur monétaire réelle”, déclare ainsi le BCA auprès de Neowin, avant d'estimer que “Microsoft devrait se ranger du côté des utilisateurs au lieu d'étendre sa campagne visant à compromettre le choix des consommateurs et à exclure les navigateurs concurrents”.

Pour rappel, les Microsoft Rewards sont des points que l'on peut gagner sur Windows en effectuant certaines actions – principalement, utiliser les produits de la firme de Redmond. En les accumulant, il est possible de les dépenser pour gagner des récompenses telles que des bons d'achat sur le Microsoft Store. Si l'on peut débattre sur le bien-fondé du terme “chantage”, on peut reconnaître que, plus ou moins directement, Microsoft “promet” de l'argent en échange de l'utilisation d'Edge. Si même Google le dit…

