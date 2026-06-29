Microsoft glisse discrètement dans Windows 11 une mise à jour qui pourrait sauver votre PC un jour

Toutes les mises à jour de Windows 11 ne se valent pas aux yeux du grand public. Certaines réparent des bugs visibles, d'autres travaillent dans l'ombre du système. Microsoft vient justement d'en publier de nouvelles, taillées dans cette seconde catégorie.

Windows 11
Crédits : Unsplash

Microsoft rythme la vie de Windows 11 avec des correctifs réguliers, livrés chaque mois aux utilisateurs. Certains réparent des bugs bien visibles, d'autres préparent l'avenir du système en coulisses. Plusieurs de ces mises à jour pèsent lourd, comme celle de juin que mieux vaut ne pas rater sous peine de perdre des protections clés. Une autre catégorie, bien plus discrète, échappe presque totalement à l'attention du grand public.

C'est dans cette seconde famille que s'inscrivent les nouveautés tout juste publiées par Microsoft pour Windows 11. La firme de Redmond multiplie les efforts pour fiabiliser son OS, comme l'a montré son grand plan de réparation destiné à corriger les défauts les plus tenaces. Ces correctifs ne modifient pas l'interface et n'apportent aucune fonction visible au quotidien. Ils travaillent en profondeur, sur des composants que l'utilisateur ne croise qu'en cas de gros pépin.

Microsoft améliore l'environnement de récupération qui répare Windows 11 quand le PC refuse de démarrer

Ces correctifs portent les références KB5102558, KB5095615 et KB5095186. Ils concernent les versions 24H2, 25H2 et 26H1 de Windows 11. Selon la documentation de Microsoft, ils renforcent deux briques essentielles de l'ordinateur. La première touche les fichiers d'installation, ceux qui s'activent lors d'une mise à niveau vers une nouvelle version. La seconde améliore l'environnement de récupération, appelé WinRE, l'outil qui prend le relais quand la machine refuse de démarrer correctement. Cet espace permet de réparer ou de restaurer le système sans tout réinstaller.

Cette maintenance reste invisible, mais son rôle se révèle déterminant le jour où le PC tombe en panne. Un environnement de récupération à jour augmente les chances de remettre la machine en route sans perdre ses données. Le déploiement de ces correctifs se fait de manière entièrement automatique via Windows Update. L'utilisateur n'a donc strictement rien à faire pour en profiter. Microsoft confirme que ces paquets s'installent en arrière-plan, sans la moindre manipulation. De quoi rendre l'OS un peu plus solide, même si l'on ne s'en aperçoit jamais.


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