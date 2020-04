Microsoft estime que l’iPad ne peut pas remplacer un ordinateur

Microsoft assure que l’iPad n’est pas encore capable de remplacer un véritable PC. Pendant le confinement contre le coronavirus, les télétravailleurs se tournent d’ailleurs massivement vers des ordinateurs traditionnels pour pouvoir travailler à domicile.

Pour Apple, l’iPad Pro 2020 est une véritable alternative à l’ordinateur. Sur son site web officiel, la marque assure même que « votre prochain ordinateur n’est pas un ordinateur ». Pour rapprocher au maximum sa tablette du PC, Apple a accompagné son nouvel iPad Pro d’un nouveau clavier Magic Keyboard avec un trackpad. De plus, la tablette est désormais compatible avec une souris. Avec cette nouvelle génération, l’iPad s’éloigne encore un peu plus de l’iPhone pour se rapprocher du Macbook.

Le confinement signe le retour du PC, annonce Microsoft

Pour Microsoft, ces ajouts ne suffisent pas à faire de l’iPad un véritable ordinateur. Lors d’une interview accordée à nos confrères de The Verge, Jared Spataro, le responsable de la suite Microsoft 365, a durement taclé la tablette d’Apple. Selon lui, les personnes contraintes de travailler à domicile pendant la période de confinement se tournent plutôt vers un PC portable que vers un iPad. « Le PC est de retour » s’amuse Jared Spataro.

En Europe occidentale, les ventes de PC portables ont en effet augmenté de 51% pendant le mois de mars 2020, rapporte une étude de Context. En Italie, l’un des des pays les plus touchés par la pandémie de coronavirus, les ventes ont même grimpé de 110% au cours du mois dernier. Confinés à domicile, de nombreux télétravailleurs ont visiblement commandé un laptop en ligne pour remplacer l’appareil laissé au bureau. Marie-Christine Pygott, analyste chez Context, assure que cette croissance temporaire est due « au besoin soudain de migrer les employés vers le travail à domicile ».

Microsoft affirme d’ailleurs avoir enregistré une forte demande pour des PC portables sous Windows. « Les gens se rendent compte qu’utiliser un iPad pour travailler à domicile ne fonctionnera pas » glisse Jared Spataro. « Le form factor du PC est encore très important et on peut le voir dans les données qui remontent de la chaîne d’assemblage » ajoute le dirigeant, convaincu que la crise sanitaire va transformer en profondeur notre façon de travailler. Que pensez-vous de l’avis de Jared Spataro ? Êtes-vous d’accord avec le responsable ? On attend votre avis dans les commentaires.

