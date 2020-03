Le WiFi 6 débarque sur iPad Pro avant les MacBook

Le nouvel iPad Pro 2020 est compatible avec le WiFi 6 aussi bien dans sa version de 11 que 12,9 pouces. Le MacBook Air 2020 aurait pu être le premier MacBook à proposer la nouvelle norme WiFi. Apple en a toutefois décidé autrement et a préféré s’en passer comme pour le nouveau MacBook Pro de 16″ présenté fin 2019.

En dépit des rumeurs sur le rapport de son lancement, l’iPad Pro 2020 a été présenté le 18 mars 2020. La tablette introduit plusieurs nouveautés, dont une puce Apple A12z plus performante, un meilleur appareil photo composé d’un double capteur. Ce dernier est accompagné d’un scanner Lidar servant à mesurer la profondeur de champ. Apple a également présenté un nouveau clavier équipé d’un pavé tactile pour une meilleure expérience.

L’iPad Pro 2020 profite aussi d’une nouvelle puce WiFi 6, une caractéristique qui était attendue sur le MacBook Pro 16″ à 7 139 € full option lancé en fin d’année dernière. Ce dernier en avait finalement été privé. Idem pour le MacBook Air 2020 présenté au même moment que le nouvel iPad Pro.

Le Wi-Fi 6 a été lancé il y a déjà un peu plus d’un an. Les derniers routeurs et box Internet comme la Box 8 de SFR ou la nouvelle Bbox fibre de Bouygues Telecom commencent à en être équipés, tout comme certains ordinateurs portables et smartphones haut de gamme. C’est notamment le cas des différentes variantes du Galaxy S10 et du Galaxy S20, mais aussi du Note 10. Avant l’iPad Pro, les seuls produits Apple à proposer le Wi-Fi 6 étaient les iPhone 11 et 11 Pro.

Le WiFi 6 a plusieurs avantages : des débits plus élevés, une meilleure stabilité, une augmentation des performances des routeurs et la possibilité d’y connecter plus d’appareils ou encore une amélioration de l’efficacité énergétique. En d’autres termes, les smartphones, tablettes et ordinateurs portables compatibles bénéficient d’une meilleure autonomie. Si vous comptez acheter un nouveau MacBook cette année et que le WiFi 6 est pour vous une caractéristique indispensable, il va falloir attendre le MacBook Pro 2020.