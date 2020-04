Samsung présente la Galaxy Tab S6 Lite, une tablette de 10,4″ sous One UI 2.1

Samsung vient de présenter la Galaxy Tab 6 Lite, une version allégée de la Tab S6 pour ceux qui souhaitent une tablette plus abordable tout en restant efficace. Elle garde quasiment la même taille que la version standard. Son écran est d’une diagonale de 10,4 pouces contre 10,5 pouces pour la Tab S6. Voici ses caractéristiques.

C’est en toute discrétion que Samsung vient de lancer la Galaxy Tab S6 Lite. Comme son nom le laisse entendre, il s’agit d’une version light de la Galaxy Tab S6 haut de gamme lancée en fin d’année dernière. Les deux tablettes partagent le même design, avec un format identique. L’écran de la Tab S6 Lite est juste légèrement plus petit et voit sa définition descendre à 2400 x 1200 px contre 2560 x 1600 pixels pour la version standard.

Galaxy Tab S6 Lite : fiche technique

Samsung a du faire une autre concession pour la Galaxy S6 Lite. Son écran passe au LCD contrairement à la Tab S6 qui embarque une dalle Super AMOLED. Un S-Pen accompagne toujours la tablette pour le plaisir des spécialistes du graphisme. Nous ignorons pour l’instant si le style profite d’une connectivité Bluetooth avec contrôle par gestes comme le S-Pen du Galaxy Note 10.

Sous le capot, la Galaxy Tab S6 Lite dispose d’un processeur octa-core cadencé à 1,7 GHz (avec un boost de 2,3 GHz) mais Samsung n’a pas précisé de quel SoC il s’agit. Il est plus que probable qu’il s’agisse de l’Exynos 9611 milieu de gamme, le même que l’on retrouve à l’intérieur du Galaxy A51. Le processeur est épaulé par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible. La tablette dispose d’un port USB-C et est alimentée par une batterie de 7 040 mAh. Cerise sur le gâteau, on y retrouve également une prise Jack 3,5 mm dont ne bénéficie pas la Galaxy Tab S6 standard.

La nouvelle tablette sera lancée sous One UI 2.1 en trois coloris : gris, bleu et rose. Étrangement, elle a été dévoilée discrètement sur le site indonésien de Samsung. Le constructeur doit encore confirmer sa date de disponibilité et son prix qui devrait tourner autour de 400 € en France.