Vous avez perdu votre historique sur Google Maps ? Cet outil permet de le retrouver

Votre historique de trajets Google Maps n'est plus accessible sur votre appareil ? Il existe une solution pour le restaurer.

Il y a quelques jours, nous vous parlions d'un bug de synchronisation des données sur Google Maps, qui a entraîné la perte de l'historique des trajets et lieux visités chez un certain nombre d'utilisateurs. Cela est dû à un changement dans la manière de stocker les trajets et emplacements chez Google. Sans doute pour des raisons de vie privée et pour ne pas s'attirer les foudres de certains pays, l'enregistrement de ces données est passé du cloud à l'appareil de l'utilisateur, en local, donc. Sauf que la transition n'est pas faite sans heurts et que l'historique s'est perdu en cours route pour une partie des utilisateurs.

Cette fonctionnalité est bien pratique pour revivre un voyage, retracer un parcours, retrouver un restaurant ou un endroit qu'on a apprécié. Mais à cause de ce problème, certains ont perdu toutes les informations qu'ils avaient enregistrées jusqu'ici. Google n'a pas encore réagi officiellement et on ne sait pas si un correctif sera déployé à un moment ou un autre. Face à ce manque d'agissement, un utilisateur a développé un outil permettant de récupérer son historique Google Maps.

Comment récupérer son historique de trajets Google Maps ?

Voici donc la procédure à suivre pour réimporter vos données Google Maps égarées :

Obtenez vos données auprès de Google. Si elles sont dans l'ancien format (avant 2024), allez dans Google Takeout < Google Maps < Vos Trajets et téléchargez le fichier en format JSON. Si elles sont dans le nouveau format, allez dans l'app Maps, puis Paramètres < Paramètres de localisation Google < Vos Trajets < Exporter Vos Trajets.

Rendez-vous sur le site web Google Maps Timeline Data Converter.

Téléchargez vos fichiers contenant les données d'historique, vous pouvez en sélectionner plusieurs à la fois.

Vous pouvez si vous le souhaitez supprimer les doublons et les activités Maps d'endroits où vous ne vous êtes pas vraiment rendus.

Cliquez sur “Process Files”.

Cette manipulation est effectuée en direct sur le navigateur web, les données ne sont envoyées à aucun serveur. Vous obtenez alors un fichier unique, nettoyé et fusionnant toutes vos informations, que vous pouvez importer et qui doit être reconnu par Google Maps sur votre appareil.