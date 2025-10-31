WhatsApp : l’application Windows 11 telle que vous la connaissez va disparaître le 5 novembre 2025

WhatsApp commence a prévenu ses utilisateurs d'un gros changement qui entrera en vigueur le 5 novembre prochain. En apparence, cela permettra de rendre l'application compatible avec deux nouvelles fonctionnalités. Mais il y a de grandes chances que les utilisateurs y perdent au change.

On connaît désormais la date à laquelle l'application Windows 11 de WhatsApp va disparaître, avant d'être remplacée par une autre légèrement différence. Nous avons en effet appris cet été que Meta prévoit de complètement modifier le fonctionnement de cette dernière sur le système d'exploitation de Microsoft. Exit l'application native, bonjour le client WhatsApp Web contenue dans une fenêtre Chromium. La différence paraîtra minime au premier abord, mais elle est loin d'être anodine.

Ce changement est loin d'être une bonne nouvelle pour les utilisateurs de WhatsApp sur Windows 11. Alors que l'application relative est relativement légère, c'est loin d'être le cas de n'importe quel client reposant sur Chromium, comme nous le montrent régulièrement des navigateurs comme Chrome ou Opera. Ceux-ci ont la facheuse tendance à consommer beaucoup de mémoire RAM et, selon les premiers tests, la nouvelle application WhatsApp ne fera pas exception à la règle.

L'application Windows 11 de WhatsApp va bientôt disparaître

Nous savons donc désormais quand le transfert aura lieu. La dernière mise à jour de WhatsApp sur Windows 11 intègre ainsi un message à destination des utilisateurs. Dessus, on apprend que la prochaine version de l'application sera donc déployée le 5 novembre prochain. Pour l'occasion, Meta prévient les utilisateurs qu'ils seront déconnectés de leur session et qu'ils devront se munir de leur smartphone pour se reconnecter.

En outre, la firme promet que tous les conversations datant de moins d'un an seront conservées. En parallèle, elle précise également ce changement aura lieu pour permettre la compatibilité avec de plusieurs fonctionnalités uniquement disponible sur smartphone, comme les Canaux et certaines options de statut et de Communautés. Selon de premiers tests, la nouvelle application consommera 30% de mémoire RAM de plus qu'auparavant. Pas sûr qu'on y gagne au change.

